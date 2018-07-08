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影／問敬老金竟回大便 柯P：測試AI 接近我的回答

2018-07-08 14:22聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

台北市長柯文哲日前推出官方LINE帳號，追蹤人數超過17萬人，人氣頗旺。不少民眾透過訊息方式與AI聊天，問題五花八門，不過有民眾反應，回覆內文雞同鴨講，就有民眾在LINE@問要不要恢復重陽敬老金？得到的回覆竟是：「榮華富貴不過是一坨大便」。柯文哲今天(8日)上午被媒體詢問此事時，大笑說：「那個AI實在越來越聰明了，他們那個只是把我的話輸入進去，我們在測試AI，那個回答會越來越接近柯文哲的回答」。

台北市長柯文哲日前推出官方LINE帳號，追蹤人數超過17萬人，不少民眾透過訊息方...
台北市長柯文哲日前推出官方LINE帳號，追蹤人數超過17萬人，不少民眾透過訊息方式與AI聊天，問題五花八門。不過有民眾在LINE@問要不要恢復重陽敬老金？得到的回覆竟是：「榮華富貴不過是一坨大便」。柯文哲今天(8日)上午被媒體詢問此事時，大笑說：「AI回答越來越接近柯文哲的回答」。記者黃純益／攝影
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柯文哲LINE重陽敬老金

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