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停會拚九合一選戰 立院朝野黨團：協商決定

2018-07-08 12:33中央社 台北8日電

因應年底九合一選舉立法院9月開議後是否比照前屆停會一週讓立委衝刺輔選，朝野黨團今天表示，視朝野協商結果而定。

九合一選舉將於11月24日投票，這次選戰多位立委轉戰縣市長，民進黨立委部分，陳其邁選高雄市長、黃偉哲選台南市長、姚文智選台北市長、陳歐珀選宜蘭縣長、劉櫂豪選台東縣長。

國民黨立委部分，陳學聖選桃園市長、盧秀燕選台中市長、王惠美選彰化縣長、張麗善選雲林縣長、徐榛蔚選花蓮縣長。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純上午受訪表示，立法院9月開議，緊接著行政院長總質詢率先登場，由於新會期是預算會期攸關總預算與前瞻預算的審查，非常重要，立法院是否停會，讓被提名為縣市長參選人的立委衝刺選戰，也讓立委回選區輔選，黨團尚未討論。

何欣純表示，2014年縣市長及縣市議員選舉，當年朝野協商決議停會一週，這次是否比照前例辦理，要視朝野協商結果。

中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗說，總統與立委選舉屬於全國性選舉，立法院停會還說得過去，但九合一選舉停會是否有其必要，應由朝野協商決定，他個人認為，停會一週衝刺輔選，意義不大。

他進一步說，新會期是預算會期有總預算、前瞻第二期預算，還有臨時會未處理的重大法案如都更條例、礦業法修正草案等，因此就算要停會，也不宜停太久。

時代力量立法院黨團總召徐永明認為，沒有這個必要，但如果朝野黨團協商結果要停會，投票過後，是否應該延會補回來；他說，如果不延會要提早開議，他也不反對。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，應該不會停會，但一切照程序走、看朝野黨團最後怎麼決定。

今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。

九合一選舉立法院何欣純

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