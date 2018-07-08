雇主積欠工資墊償基金38億 蔣萬安建議政府這樣做

2018-07-08 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



保障勞工在雇主歇業、破產可墊付欠薪、資遣費及退休金的積欠工資墊償基金，企業欠款日益增加。去年落跑雇主多，積欠墊償金額來到2億7076萬5千元，創5年來新高，截至106年底累積未償餘額高達38億6430萬餘元，這筆呆帳若遲未償還，將由全民買單。

根據勞動部勞保局資料顯示，勞保積欠工資墊償基金規模126億元，截至106年，累積墊償45.6億餘元，已償還7億餘元，累積未償還金額已達38億餘元。

立法院預算中心報告指出，104年2月間修正勞基法第28條，將積欠工資墊償基金支墊償範圍由原有之工資項目，擴大至雇主未依勞基法給付之退休金、資遣費及未依勞工退休金條例給付之資遣費，導致墊償金額增加。

長期關心勞工權益的國民黨立委蔣萬安表示，墊償制度是當勞工突然遇到公司歇業、清算或宣告破產，無法取得原有工資、資遣費、舊制退休金時，勞工得向勞保局申請工資墊償，暫時解決失業面臨的生活困境。

但蔣萬安說，工資墊償金額隨著景氣不佳、以及修法後給付範圍擴大，企業累積未償還金額逐年增加，目前未償還金額已高達38億餘元。若任由未償還金額擴大，將可能妨害工資墊償基金正常運作，最後是全民承擔。

蔣萬安建議，政府應該要更積極催繳企業未償還金額，加強催收成效，以及依照基金實際收入及運用情況研議調整提繳的費率，以確保勞工權益。