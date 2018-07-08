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北高積欠勞保保費近160億 勞保局追討欠費

2018-07-08 11:32聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

根據勞動部勞保局資料顯示，截至105年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市35.3億元，高雄市124.1億元，共計159.4億元。立法院預算中心報告指出，兩直轄市未依進度繳款，將持續追討欠費，注意是否依新訂期程還款。

勞保局統計資料顯示，台北市政府積欠100年14.6億與101年20.7億，總共35.3億元勞保保費；高雄市政府則積欠96年19.3億、97年20.9億、98年25.8億、99年26.9億、100年8.2億以及101年23億，共124億元勞保保費。

為解決直轄市政府長期積欠勞保保費問題，勞工保險條例第15條於100月年4月27日修正公布，原由直轄市政府與中央政府分擔之保險費補助款，修法後改由中央政府全額負擔，此後並無直轄市政府積欠勞保保費之情事。不過，台北市、高雄市及新北市仍有過去各年度之欠款未償還。

立法院預算中心報告表示，台北市政府、高雄市政府及新北市政府在修法後均提出償還積欠勞保保費還款計畫，但104年高雄市政府以財政困難為由，未依進度還款，之後依行政院召開之協商會議結論修正還款計畫，預計在106年至110年分5年償還完畢，各年度還款金額分別為19.3億、20.9億、25.8億、26.9億31.2億元。

台北市政府方面，原本預計108年還清欠費，不過日前修正還款計畫，提前在今年（107年）可還清欠費；新北市政府則已在104年1月20日還清。

截至105年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市35.3億元，高雄市124.1億...
截至105年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市35.3億元，高雄市124.1億元，共計159.4億元。 圖╱聯合報系資料照片
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保費立法院

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