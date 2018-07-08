柯P幫綠打藍？ 綠基層：柯只是突顯與綠不同的公正性

2018-07-08 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大大群館宿舍案風波，成為近期外界關注議題。如今大群館被北市府認定違規使用，被外界解讀市長柯文哲「幫綠打藍」。對此，雙北綠營基層都一口同聲認為柯不可能幫綠打藍，只想突顯與綠不同的公正性。

民進黨基層對於北市選戰要「打柯」還是「打丁」很茫然，但民進黨台北市選戰策略會議日前定調，民進黨秘書長洪耀福明確表示，北市選戰要「打丁也打柯」。

民進黨台北市長參選人姚文智日前公開表示，大群館因土地使用分區與建築管理規則，已被認定違規。對手，丁守中主張直接恢復大群館，認為台北市長柯文哲及綠營為抹黑侯友宜，根本罔顧學生權益。

民進黨台北市黨部主委陳正德指出，大群館的案子，北市府怠惰太久，20多年前就存在的問題，不論前朝是誰，當市長的就應該要處理，柯文哲任市長3年多來現在才處理，也是怠惰執政，若今天案子不是侯友宜，柯文哲也有可能不處理，或是冷處理。

台北市長選戰，綠營呈現分裂局面，民進黨日前才定調，北市選戰要「打丁也打柯」。侯友宜 妻的大群館爭議延燒，選舉戰火從新北市蔓延到台北市，藍營質疑柯文哲此時出手，是與民進黨聯手，白綠合作打藍。

不過，民進黨新北市議員許昭興認為，柯文哲的行為只是想要塑造，他不是為了藍綠，「讓自己的白更明顯」，彰顯自己的公正、突顯與綠的不同。