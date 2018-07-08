親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
願景／世代共榮
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

捕獲野生巨石強森！ 路人驚呆表情全被拍

陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

柯P幫綠打藍？ 綠基層：柯只是突顯與綠不同的公正性

2018-07-08 11:31聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大大群館宿舍案風波，成為近期外界關注議題。如今大群館被北市府認定違規使用，被外界解讀市長柯文哲「幫綠打藍」。對此，雙北綠營基層都一口同聲認為柯不可能幫綠打藍，只想突顯與綠不同的公正性。

民進黨基層對於北市選戰要「打柯」還是「打丁」很茫然，但民進黨台北市選戰策略會議日前定調，民進黨秘書長洪耀福明確表示，北市選戰要「打丁也打柯」。

民進黨台北市長參選人姚文智日前公開表示，大群館因土地使用分區與建築管理規則，已被認定違規。對手，丁守中主張直接恢復大群館，認為台北市長柯文哲及綠營為抹黑侯友宜，根本罔顧學生權益。

民進黨台北市黨部主委陳正德指出，大群館的案子，北市府怠惰太久，20多年前就存在的問題，不論前朝是誰，當市長的就應該要處理，柯文哲任市長3年多來現在才處理，也是怠惰執政，若今天案子不是侯友宜，柯文哲也有可能不處理，或是冷處理。

台北市長選戰，綠營呈現分裂局面，民進黨日前才定調，北市選戰要「打丁也打柯」。侯友宜 妻的大群館爭議延燒，選舉戰火從新北市蔓延到台北市，藍營質疑柯文哲此時出手，是與民進黨聯手，白綠合作打藍。

不過，民進黨新北市議員許昭興認為，柯文哲的行為只是想要塑造，他不是為了藍綠，「讓自己的白更明顯」，彰顯自己的公正、突顯與綠的不同。

民進黨新北市黨部主委余天也認為，柯文哲不可能與民進黨合作來打國民黨，大群館的爭議是選舉才會有的，站在法律的角度，有違法就應該依法行政，不必搞得這麼複雜。他相信黨中央的運作與選戰策略，會有自己的步調與時程。

文化大學宿舍大群館。圖／聯合報系資料照
文化大學宿舍大群館。圖／聯合報系資料照
分享

柯文哲九合一選舉2018台北市選舉

相關新聞

再現台南客家光榮 高思博：將設「客家事務委員會」

2018-07-08 11:10

姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21

比本人還好認 「Q版賣萌」打選戰有奇效

2018-07-08 08:00

台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55

台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48

蘇貞昌疼外孫女 拉票不忘買布偶

2018-07-07 23:49

侯友宜闖童樂會 化身「警察大頭娃娃」

2018-07-07 23:39

藍綠彰化交鋒 廟口開講主戰場

2018-07-07 23:34

北市選情升溫 藍白綠戰鬥編組漸成形

2018-07-07 23:25

藍批降紫爆標準 中市：始終從嚴

2018-07-07 23:04

世大棒開打 嘉市藍綠參選人同為中華隊加油

2018-07-07 22:40

高思博承諾當選設客委會 南市府：增設預算恐倍增

2018-07-07 22:33

丁守中競選團隊布局近底定 強打張善政、王育敏形象牌

2018-07-07 18:24

文大宿舍案 吳思瑤樂見白綠藍一起努力

2018-07-07 18:05

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

競選團隊主要人事 丁守中：下星期公布

2018-07-07 17:05

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

面對民粹困境 柯文哲：以更民主方式解決

2018-07-07 15:36

國民黨PK小組下周一成軍 行動中常會月底起走

2018-07-07 14:55

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

小英找涂醒哲吃飯聊選情？涂：因故取消

2018-07-07 13:25

決戰2018／前藍委義務幫PK 還要先繳20萬分攤金

2018-07-07 13:15

決戰2018／國民黨成立PK小組 蒐集蔡政府缺失

2018-07-07 13:13

影／幫親民黨站台 柯文哲：朋友要多 柯宋配言之過早

2018-07-07 13:13

劍潭活動中心可否當宿舍 柯文哲：不能隨便徵收

2018-07-07 12:57

蘇籲接受檢驗 侯友宜：公職每一天都接受檢視

2018-07-07 12:45

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

蘇貞昌參加愛心園遊會 籲有能力者關懷弱勢

2018-07-07 12:03

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

賴揆陸續延攬「台南幫」入閣 高思博：打壓其他參選人

2018-07-07 11:28

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

柯文哲參加士林後備軍人守望相助大隊授旗

2018-07-07 11:25

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

盧崑福：台南不要與財團掛勾的翹班立委當市長

2018-07-05 10:26

主席心裡苦疑爆粗口 吳敦義你累了嗎

2018-07-04 16:21

選戰風向球 藍綠激戰中台灣

2018-07-02 12:03

選舉新利器 參選人你懂LINE嗎？

2018-07-02 12:00

【整理包】兩大黨全台底定 2018縣市長選舉看有誰參選

2018-06-13 13:00
看更多

熱門文章

退休員警：時也命也運也非我所願 不拚活不下去

2018-07-07 14:30

影╱證據在這！鳳梨棄採山頭爛一堆 老農嘆息

2018-07-07 12:05

年改衝擊 退役老兵感嘆一生給了國家「用完就丟」

2018-07-07 16:12

美國2飛彈驅逐艦經台灣海峽 國防部：全程掌握

2018-07-07 20:26

謝曉星說核四不安全 台大醫：你不是民進黨原能會小組長

2018-07-08 08:57

陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

2018-07-08 09:22

美2艘驅逐艦通過台海 總統府：持續努力維持兩岸現狀

2018-07-07 20:39

內門鳳梨部分棄採是假新聞？ 農民：是事實別模糊焦點

2018-07-07 18:28

胡志強：民進黨執政 香蕉、鳳梨、火龍果都爛了

2018-07-07 12:02

軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56

美艦穿台海 知情人士：劃戰略底線防中破壞區域現狀

2018-07-07 22:16

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

日本豪雨 蔡英文：台灣做好準備提供任何支援

2018-07-07 22:48

美軍艦通過台海 學者：向北京傳達訊息

2018-07-07 23:02

台南市長選戰／藍聞到不同氛圍 力求一拚

2018-07-08 00:55

七七81周年 老將：此間崇日棄祖 誰記得蘆溝橋？

2018-07-07 21:12

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

史亞平投書 中國施壓矮化台灣稱謂是霸權行為

2018-07-07 19:56

美2艘驅逐艦 通過台灣海峽 知情人士解讀…

2018-07-08 00:20

台南市長選戰／綠挺賴反賴交鋒 恐有隱憂

2018-07-08 00:48

丁守中競選團隊布局近底定 強打張善政、王育敏形象牌

2018-07-07 18:24

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

影／果價暴跌再傳加工廠拒收 陳菊：不實消息傷農民

2018-07-07 13:49

監院彈劾吳茂昆 爭議未歇

2018-07-07 22:30

北市選情升溫 藍白綠戰鬥編組漸成形

2018-07-07 23:25

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

軍人年改出包「有內鬼」？ 退輔會：初步排除人為蓄意

2018-07-07 20:52

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

軍改通知函出包 「排除人為蓄意」

2018-07-08 00:15

農產產銷失衡 陳菊：農委會應檢討

2018-07-08 00:24

台南8旬老農婦夫猝逝 鳳梨銷不出民代援手

2018-07-07 17:06

廢死？ 柯P：死刑是根深蒂固的中華文化要廢除不容易

2018-07-08 10:39

陸軍6軍團「發揚槍道」百人刺槍 隊友求婚成功

2018-07-07 17:50

颱風假怎麼放？ 柯P：將盡量避免放半天

2018-07-08 11:01

台南關廟鳳梨傳棄收 農會：產季尾聲少數品質不好

2018-07-07 15:23

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

陳菊說執行死刑需要高度共識 孫大千：法律保障瘋子

2018-07-08 10:32

影╱陳水扁錄影現身全國阿扁家族千人聚會

2018-07-07 14:53

姚文智推人民有感政策？ 孫大千：應先搶救蔡英文

2018-07-08 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top