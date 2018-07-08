陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

2018-07-08 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日國內水果受氣候影響，紛紛有盛產情形導致價格崩跌情形。總統府秘書長陳菊日前要求農委會檢討改善產銷。對此，民進黨前立委林濁水認為，陳菊行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權。

林濁水今日在臉書發文表示，水果盛產，價格大跌，果農很痛苦。於是總統府秘書長陳菊當面指示農委會檢討改善産銷、加工和資訊報導等等。