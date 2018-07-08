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陳菊要農委會檢討產銷 林濁水諷：府秘書長升級了

2018-07-08 09:22聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

近日國內水果受氣候影響，紛紛有盛產情形導致價格崩跌情形。總統府秘書長陳菊日前要求農委會檢討改善產銷。對此，民進黨前立委林濁水認為，陳菊行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權。

林濁水今日在臉書發文表示，水果盛產，價格大跌，果農很痛苦。於是總統府秘書長陳菊當面指示農委會檢討改善産銷、加工和資訊報導等等。

林濁水說，總統府秘書長，是總統府內務「總管家」，過去依法，工作是替總統傳達溝通協調，對外沒有自己的政策意見，現在陳菊把他升級了，行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權，「政府當然要照顧農民，但是這樣做？唉。」

民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
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陳菊總統府林濁水

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