七七81周年 老將：此間崇日棄祖 誰記得蘆溝橋？

2018-07-07 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今天是「七七抗戰」81周年紀念日，有退役將領感嘆，此間「去中國化」沛然成風，今天在台灣已經沒有人還會記得「七七」和「蘆溝橋」了，沉湎於媚日之風，雖被統治殖民60年，卻甘做崇日棄祖的亡國奴。

海軍退役中將蘭寧利今天透過臉書以「紀念七七，勿忘蘆溝橋」為題發文，回憶起30年前一段有關「蘆溝橋」的記憶。

他說：「民國69年端午節前，天山剛從金門回到測天島基地，隊部通知下午兩點派公差60人去交誼廳看勞軍團表演，只有我們一條船，而且要艦長親自帶隊，想想滿港都是他們自己的陽字號，卻派我們這條納編『客卿』，真是厚愛有加。」

蘭寧利説：「結果這是淡江大學的勞軍團慰問前線官兵，我們剛從前線回來，最符合條件。這些大學生那一天唱了一首自編的民歌『蘆溝橋的獅子！』，他們藉著這首歌不僅勾起了我們每一個中國人的國仇家恨，也勾起了我們的慚愧，我們對蘆溝橋一直是多麼的陌生，誰也說不清有多少隻獅子。」

蘭寧利表示，提到蘆溝橋就會想起吉星文將軍，這位開正式抗戰第一槍的民族英雄最後卻喪生於中國人（共軍）之手，這筆歷史要怎麼寫呢？更讓人喪志的是此間的「去中國化」已沛然成風，今天在台灣已經沒有人還會記得「七七」和「蘆溝橋」了，沉湎於媚日之風，雖被統治殖民60年，卻甘做崇日棄祖之亡國奴；也沒有年輕人還有知識份子那種雖天下人吾往矣的勇氣敢於「不從和挑戰」現勢了。