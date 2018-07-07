東京奧運正名公投 拚8月底達28萬份連署

2018-07-07 19:40 中央社 台北7日電



台灣奧運名人紀政領銜提出「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案，提案人的領銜人已於今(107)年4月3日向中選會領取連署人名冊格式，徵求連署。聯合報系資料照 分享 facebook 2020東京奧運台灣正名行動小組等團體今天在台北街頭設攤，呼籲民眾參與東京奧運正名公投連署，盼8月底前達到第2階段28萬份連署份數的門檻，能在年底進行公投。

2020東京奧運行動小組、平權公投小組及台大勞權公投陣線（簡稱三方公投）下午在大安森林公園附近設立攤位，進行街頭造勢活動，呼籲民眾參與東奧正名、平權公投、勞動公投提案連署。

三方公投活動聯絡人李黛告訴中央社記者，三方公投首次聯合在街頭進行宣講，希望藉以拉高連署的人氣。目前東奧正名的第2階段連署份數已達到6萬多份，希望在8月底之前達到28萬份，才能來得及跟年底的選舉同時舉行公投。

李黛表示，希望藉由推動東奧正名公投，在國際賽事凸顯台灣的主體性，也讓台灣與中國有明顯的區分。

台北市士林北投區市議員參選人王奕凱表示，這3個不同的公投議題有一個共同點就是要「打破壓迫」。

參與東奧正名連署的民眾杜易融受訪時表示，中國打壓台灣不是一個好事情，從小家中的教育就告訴他台灣跟中國是分開的，因此願意參加這項連署活動。

有「飛躍羚羊」之稱的總統府國策顧問紀政，發起「2020東京奧運台灣正名」連署活動，希望舉辦公投取得共識，以「台灣」的名稱取代「中華台北」，參加2020年在東京舉辦的奧運，目前活動已經通過中選會第一階段的提案連署，正在進行第2階段的連署。