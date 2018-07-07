丁守中競選團隊布局近底定 強打張善政、王育敏形象牌

2018-07-07 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室人事大致底定，下周將正式公布。據了解，競選辦公室主委確定由行政院前院長張善政出任，競選辦公室總幹事則由立委王育敏擔綱，而實際執行總幹事操盤工作，則規畫由國民黨智庫召集人黃德福扛重責。

此外，為強化議題論述與整合黨內實力派人士支持，競選辦公室還將聘包含黨籍現任5位台北市立委與不分區立委陳宜民等人出任副主委，協助相關市政政見規畫。

目前規畫，青壯派立委蔣萬安協助青年政策議題、立委李彥秀負責婦女議題、立委費鴻泰負責財稅與動員軍方體系支援、立委蔣乃辛負責教育議題、立委賴士葆協助財經議題論述，陳宜民則負責公衛議題與衛生政策白皮書撰寫。

知情人士表示，由於競選辦公室總幹事人選要總理未來辦公室事務，還要主導選戰策略，必須具備操盤能力、熟悉黨務組織與一定知名度3條件，才能讓辦公室成員服氣，但王育敏並未參與過選舉，更別提操盤選戰，讓丁陣營內部討論時，頗有質疑。

知情人士說，因王育敏是丁守中屬意人選，最後總幹事人選選擇上，才會在選戰老手與形象牌2個選項上，選擇後者。但實質選戰操盤上，仍會倚重在辦公室內操盤已久的黃德福。目前丁陣營對王人事仍有雜音，但相關人事已趨於底定。

至於過去台北市長選戰中曾多次擔任市長參選人競選總部主委的「市黨部主委」，這次選戰，市黨部主委黃呂錦茹確定不兼任職務。黃呂錦茹表示，競選辦公室應多廣納人才進入，她會在市黨部主委職務上全力輔選年底市長、市議員與里長參選人。

有別以往，丁守中這次選舉，除競選辦公室將設在中央黨部5樓、11樓與12樓空間外，目前傾向選戰後期也不設立競選總部，希望能與33位黨提名市議員參選人競選總部聯合掛名，藉此與各議員參選人密切合作，也讓選戰據點遍地開花。