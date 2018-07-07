親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

何時戴口罩喝豬血湯 環保署空品紫爆日不同調？

日本千葉外海規模6強震東京有感

史亞平投書 中國施壓矮化台灣稱謂是霸權行為

2018-07-07 19:56中央社 台北7日電

中華民國駐奧地利代表史亞平。聯合報系資料照／記者許玉娟攝影
中華民國駐奧地利代表史亞平。聯合報系資料照／記者許玉娟攝影
分享
奧地利代表史亞平6日投書奧地利主流媒體「新聞報」（Die Presse）指出，中國施壓跨國企業矮化對台灣的稱謂是「拳頭大，聲音就大」的霸權行為，呼籲奧地利等民主國家給予台灣道義支持。

史亞平在投書中指出，近來發生多起外國跨國企業遭中國政府蠻橫逼迫的案例，要求這些企業不得在網站上將台灣列為國家，必須將Taiwan改為Taiwan, China或Taiwan Region, China，否則將遭受懲罰。

她表示，非常遺憾的，包括奧地利航空在內的20餘家航空公司，均因承受中國政府的政治壓力而屈服。

史亞平認為，中國政府對於外國跨國企業強制輸出其審查制度，並要求這些企業必須符合中國「政治正確」要求，實為利用經濟利益做為籌碼，霸凌（bullying）這些跨國企業的行為。

她指出，中國政府將其行政司法管轄權，直接加諸在域外他國企業之上，不但剝奪國際企業應享有的自由，也侵犯了其他國家的司法主權，並且違反「世界貿易組織（WTO）」的商業自由規範。

史亞平強調，事實上，台灣與中國是兩個不同的管轄權實體，台灣有民選的政府，是一個崇尚自由、法治、人權的民主政體，最重要的是，中國政府沒有管轄過台灣一天，彼此也完全沒有任何隸屬關係。例如，中華民國（台灣）政府發行自己的護照，與中華人民共和國政府護照完全不同，且兩種護照獲得外國簽證待遇也完全不同。

對於中國政府基於「拳頭大，聲音就大」的霸權心態，相繼對跨國企業、航空業者施壓的行為，史亞平指出，中國政府的作法不但片面改變兩岸和平的現狀，也不符合中國國家主席習近平曾公開宣稱的「中國堅持走和平發展道路，不接受『國強必霸』的邏輯」。

此外，史亞平的投書也援引中國古代思想家孟子所昭示的「以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也」，希望中國政府對於五千年中華文化的智慧加以重視與省思。

對於中國政府數月以來威逼外國跨國企業矮化對台灣稱謂的行為，史亞平在投書中也呼籲包括奧地利在內的所有民主國家，能夠給予站在對抗威權最前線的台灣道義支持。

奧地利護照習近平

相關新聞

日本豪雨成災 蔡總統：台灣做好準備提供支援

2018-07-07 20:28

東京奧運正名公投 拚8月底達28萬份連署

2018-07-07 19:40

出席台日交流高峰會 賴揆期待日本助台加入CPTPP

2018-07-07 18:02

影╱陳水扁錄影現身全國阿扁家族千人聚會

2018-07-07 14:53

郝柏村揭幕抗戰油畫展 盼世人知歷史真相

2018-07-07 14:37

連戰赴陸前夕 9日將與王金平等黨內大老聚餐

2018-07-07 14:20

振興醫院改選董事 婦聯會恐退出

2018-07-07 13:51

陸施壓美航空更名 高碩泰：踩2300萬人底線

2018-07-07 13:35

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

決戰2018／前藍委義務幫PK 還要先繳20萬分攤金

2018-07-07 13:15

決戰2018／國民黨成立PK小組 蒐集蔡政府缺失

2018-07-07 13:13

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33

連戰下周四登陸 王金平：一定能為兩岸和平盡最大努力

2018-07-07 12:16

朱立倫赴新加坡城市交流 將會「老朋友」

2018-07-07 12:02

駐馬紹爾大使唐殿文轉派韓國 遺缺蕭勝中接任

2018-07-07 11:48

美好關係再設一書席 羅文嘉設計喻為小水牛

2018-07-07 11:48

王金平籲善用財富 粗俗炫富難獲感佩

2018-07-07 11:48

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

張榮味聲請延後發監 明辦演講會

2018-07-07 00:29

婦聯會1年35億去哪？ 雷倩：可能資料判讀有誤

2018-07-07 00:22

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

吳茂昆撤職否 請銓敘部函釋

2018-07-07 00:08

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇

2018-07-06 15:12

派周繼祥隨連戰登陸？ 吳敦義：應連戰的希望

2018-07-06 15:11

馬英九2020？ 吳敦義：年底沒勝選不必去想2020

2018-07-06 15:09

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

與馬英九兩個太陽？ 吳敦義：幾個太陽照得亮有什麼不好

2018-07-06 14:58

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50
看更多

熱門文章

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

退休員警：時也命也運也非我所願 不拚活不下去

2018-07-07 14:30

影╱證據在這！鳳梨棄採山頭爛一堆 老農嘆息

2018-07-07 12:05

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改衝擊 退役老兵感嘆一生給了國家「用完就丟」

2018-07-07 16:12

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

胡志強：民進黨執政 香蕉、鳳梨、火龍果都爛了

2018-07-07 12:02

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

內門鳳梨部分棄採是假新聞？ 農民：是事實別模糊焦點

2018-07-07 18:28

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

軍改「多的要砍、少了不補」？議員批「吃老兵豆腐」

2018-07-07 16:56

影／果價暴跌再傳加工廠拒收 陳菊：不實消息傷農民

2018-07-07 13:49

慶祝搭熱氣球 周美青「三七步」酷酷

2018-07-07 00:01

水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19

綠黨部主委餐廳成立後援會 侯友宜：有付錢就好

2018-07-07 14:31

影╱郝龍斌批林佳龍降紫爆標準是欺騙 台中市新聞局長：郝錯了

2018-07-07 13:25

「死刑絕對不能廢！」 侯友宜：政府應捍衛正義

2018-07-07 14:55

大巨蛋事件又遭抗議 柯文哲直接拿麥克風回應

2018-07-07 17:41

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

受年改與不景氣影響 社福機構捐款減

2018-07-07 10:14

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

文大宿舍爭議 柯文哲：公宅是最後救濟方案

2018-07-07 11:38

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33

侯友宜：選舉不比花招口才 務實往前走

2018-07-07 16:45

最大咖警察大頭娃娃是你？侯友宜：頭套不想拿下來

2018-07-07 12:35

台南關廟鳳梨傳棄收 農會：產季尾聲少數品質不好

2018-07-07 15:23

台南8旬老農婦夫猝逝 鳳梨銷不出民代援手

2018-07-07 17:06

影╱陳水扁錄影現身全國阿扁家族千人聚會

2018-07-07 14:53

中國施壓更名 高碩泰：台灣主權尊嚴無可退讓

2018-07-07 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top