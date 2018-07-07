史亞平投書 中國施壓矮化台灣稱謂是霸權行為

2018-07-07 19:56 中央社 台北7日電



中華民國駐奧地利代表史亞平。聯合報系資料照／記者許玉娟攝影 分享 facebook 駐奧地利代表史亞平6日投書奧地利主流媒體「新聞報」（Die Presse）指出，中國施壓跨國企業矮化對台灣的稱謂是「拳頭大，聲音就大」的霸權行為，呼籲奧地利等民主國家給予台灣道義支持。

史亞平在投書中指出，近來發生多起外國跨國企業遭中國政府蠻橫逼迫的案例，要求這些企業不得在網站上將台灣列為國家，必須將Taiwan改為Taiwan, China或Taiwan Region, China，否則將遭受懲罰。

她表示，非常遺憾的，包括奧地利航空在內的20餘家航空公司，均因承受中國政府的政治壓力而屈服。

史亞平認為，中國政府對於外國跨國企業強制輸出其審查制度，並要求這些企業必須符合中國「政治正確」要求，實為利用經濟利益做為籌碼，霸凌（bullying）這些跨國企業的行為。

她指出，中國政府將其行政司法管轄權，直接加諸在域外他國企業之上，不但剝奪國際企業應享有的自由，也侵犯了其他國家的司法主權，並且違反「世界貿易組織（WTO）」的商業自由規範。

史亞平強調，事實上，台灣與中國是兩個不同的管轄權實體，台灣有民選的政府，是一個崇尚自由、法治、人權的民主政體，最重要的是，中國政府沒有管轄過台灣一天，彼此也完全沒有任何隸屬關係。例如，中華民國（台灣）政府發行自己的護照，與中華人民共和國政府護照完全不同，且兩種護照獲得外國簽證待遇也完全不同。

對於中國政府基於「拳頭大，聲音就大」的霸權心態，相繼對跨國企業、航空業者施壓的行為，史亞平指出，中國政府的作法不但片面改變兩岸和平的現狀，也不符合中國國家主席習近平曾公開宣稱的「中國堅持走和平發展道路，不接受『國強必霸』的邏輯」。

此外，史亞平的投書也援引中國古代思想家孟子所昭示的「以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也」，希望中國政府對於五千年中華文化的智慧加以重視與省思。

對於中國政府數月以來威逼外國跨國企業矮化對台灣稱謂的行為，史亞平在投書中也呼籲包括奧地利在內的所有民主國家，能夠給予站在對抗威權最前線的台灣道義支持。