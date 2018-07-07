蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國內尚未廢死，但蔡政府卻堅持不執行死刑，國民黨立委柯志恩今質疑，反廢死民意居多數，民進黨政府偏違逆相悖，以不執行死刑達到「實質廢死」目的，對得起台灣民意？一個罪證確鑿且三審定讞的死刑犯，政府卻拖延不執行，這是怎樣的公權力？

柯志恩表示，蔡總統留言給小燈炮說：「阿姨不會讓妳白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」這些話說的好聽，但人民看到的結果只有憤怒；蔡總統多次聲稱廢死是「普世價值」，那請問蔡總統，廢死是「台灣價值」嗎？

柯志恩說，日本8成民意支持死刑，法務大臣說：「犯下重大罪行的人，本就難逃死刑」；台灣2016年4月國發會調查88%反廢死，但法務部長卻說：「死刑不能解決問題」、「勿在憤怒時倉促決定」。哪一政府重視民意？哪一官員的話能獲民眾認同？

柯志恩也擔心，「死刑」似乎已悄悄從許多法官判決中消失，法務部統計， 2000年至2013年三審定讞判死刑者共95人，但2014、2016及2017都僅1人，2015更掛零，果真實現殺害學童的兇手嗆說「現在台灣殺1、2個人也不會判死刑」。

柯志恩說，連多位總統提名的大法官也公然倡言廢死，當前司法氛圍如此，哪一個法官願意判死成為法院異數？所以不管手段如何兇殘，那些殺害無辜生命的惡魔都可免死，試問這是什麼樣的司法正義？

「鄉愿、德之賊也！」柯志恩表示，縱容、偽善、矯情的司法就是社會人心不安源頭，更是下一位無辜被害者幫兇，這樣的司法如何令人民信賴。