親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

蔡政府堅拒執行死刑 柯志恩：廢死是「台灣價值」嗎？

2018-07-07 12:33聯合報 記者周志豪╱即時報導

國內尚未廢死，但蔡政府卻堅持不執行死刑，國民黨立委柯志恩今質疑，反廢死民意居多數，民進黨政府偏違逆相悖，以不執行死刑達到「實質廢死」目的，對得起台灣民意？一個罪證確鑿且三審定讞的死刑犯，政府卻拖延不執行，這是怎樣的公權力？

柯志恩表示，蔡總統留言給小燈炮說：「阿姨不會讓妳白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來。」這些話說的好聽，但人民看到的結果只有憤怒；蔡總統多次聲稱廢死是「普世價值」，那請問蔡總統，廢死是「台灣價值」嗎？

柯志恩說，日本8成民意支持死刑，法務大臣說：「犯下重大罪行的人，本就難逃死刑」；台灣2016年4月國發會調查88%反廢死，但法務部長卻說：「死刑不能解決問題」、「勿在憤怒時倉促決定」。哪一政府重視民意？哪一官員的話能獲民眾認同？

柯志恩也擔心，「死刑」似乎已悄悄從許多法官判決中消失，法務部統計， 2000年至2013年三審定讞判死刑者共95人，但2014、2016及2017都僅1人，2015更掛零，果真實現殺害學童的兇手嗆說「現在台灣殺1、2個人也不會判死刑」。

柯志恩說，連多位總統提名的大法官也公然倡言廢死，當前司法氛圍如此，哪一個法官願意判死成為法院異數？所以不管手段如何兇殘，那些殺害無辜生命的惡魔都可免死，試問這是什麼樣的司法正義？

「鄉愿、德之賊也！」柯志恩表示，縱容、偽善、矯情的司法就是社會人心不安源頭，更是下一位無辜被害者幫兇，這樣的司法如何令人民信賴。

死刑廢死民進黨

相關新聞

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

連戰下周四登陸 王金平：一定能為兩岸和平盡最大努力

2018-07-07 12:16

朱立倫赴新加坡城市交流 將會「老朋友」

2018-07-07 12:02

駐馬紹爾大使唐殿文轉派韓國 遺缺蕭勝中接任

2018-07-07 11:48

美好關係再設一書席 羅文嘉設計喻為小水牛

2018-07-07 11:48

王金平籲善用財富 粗俗炫富難獲感佩

2018-07-07 11:48

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

張榮味聲請延後發監 明辦演講會

2018-07-07 00:29

婦聯會1年35億去哪？ 雷倩：可能資料判讀有誤

2018-07-07 00:22

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

吳茂昆撤職否 請銓敘部函釋

2018-07-07 00:08

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇

2018-07-06 15:12

派周繼祥隨連戰登陸？ 吳敦義：應連戰的希望

2018-07-06 15:11

馬英九2020？ 吳敦義：年底沒勝選不必去想2020

2018-07-06 15:09

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

與馬英九兩個太陽？ 吳敦義：幾個太陽照得亮有什麼不好

2018-07-06 14:58

梅健華展幽默：只是要回華府 非入土為安

2018-07-06 14:38

連戰下周率團登陸 第4次會習近平

2018-07-06 14:38

中高齡就業法／給資方太多糖果？學者反應兩極

2018-07-06 14:14

中高齡就業法草案出爐 年齡歧視擴至薪資、考績

2018-07-06 14:14

影／下周卸任 梅健華：不論在何處都是美台關係擁護者

2018-07-06 13:42

感謝國內醫院協助友邦醫療 吳釗燮頒贈外交之友貢獻獎

2018-07-06 13:36

國民黨自查黨產 明朝紫金城部分土地也是黨產

2018-07-06 12:30

美中貿易戰 梅健華：若有經濟體不守規則 美台都會受害

2018-07-06 12:20

美青姊霸氣喝香檳！民眾看了直說：就是喜歡她

2018-07-06 12:18

影／歡慶戶政日20載 表揚績優戶政機關及人員

2018-07-06 12:11

賴揆台南幫再添1人 台南副市長接交通部政次

2018-07-06 12:01

再戰2020總統？ 曾銘宗：不用從選舉角度看馬英九

2018-07-06 11:51

副總統：戶政提供年金改革很重要資料

2018-07-06 11:40

國共論壇舉辦觸礁 連戰下周四率團登陸4會習近平

2018-07-06 11:35

梅健華離任前再展幽默：我只是離任 不是入土為安

2018-07-06 11:29

氣爆釀死傷增修罰款最高罰5萬 下會期送立院

2018-07-06 11:15

影／「連習會」13日登場 連戰辦公室：以個人名義受邀

2018-07-06 11:00
看更多

熱門文章

影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

2018-07-06 17:16

邰智源一日幕僚體驗 柯P真心話爆發：台灣政壇都在鬼扯

2018-07-06 15:55

吳茂昆彈劾案監院窩裡反？下一場內戰是…年改

2018-07-07 08:00

剛退休6年逢軍改 46歲中校嘆「兒女學費怎麼辦」

2018-07-06 19:57

傳陸智庫年砸百億補貼台年金差額 范世平：智障嗎？

2018-07-06 17:46

年改逼出新就業潮 退警轉職看守平交道

2018-07-07 00:20

小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58

監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43

原能會主委批核四不安全 遭前處長打臉昨是今非

2018-07-06 20:22

軍改讓她憂未來…不能領半俸 身障女兒怎辦？

2018-07-07 00:44

年改衝擊生活 應曉薇：有退休公務員去當警衛

2018-07-06 19:33

火龍果賣1斤賠1斤 果農嘆：官員有來看過但沒下文

2018-07-06 15:49

文大宿舍移劍潭？孫大千：三理由戳中大家笑點

2018-07-07 11:09

軍改通知函出包 傳鎖定疑犯

2018-07-07 00:49

中高齡就業法下周預告 未來雇退休軍公教擬補助業者

2018-07-06 22:01

年改訴願湧到…地方政府忙翻 瘋狂大加班

2018-07-07 00:25

爆量！年改訴願潮湧現 地方政府瘋狂大加班

2018-07-07 07:52

影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59

蔡政府未執行死刑惹議 陳菊：需要高度社會共識

2018-07-07 10:25

年改效應… 罹癌警拖老命 不敢退休！

2018-07-07 00:37

連習四會 連辦、吳敦義同聲：不代表國民黨

2018-07-07 00:04

鳳梨堆如山 火龍果多賣多賠

2018-07-06 23:07

未廢死前應執行死刑 陳明文：反映社會氛圍

2018-07-06 14:58

集貨場塞滿鳳梨 農民怒斥：農糧署圖利集貨場

2018-07-06 15:07

連戰登陸「連習會」 吳敦義：不是國共論壇

2018-07-06 15:12

財經觀點╱年改還利於民 可考慮發消費券

2018-07-07 00:45

慶祝搭熱氣球 周美青「三七步」酷酷

2018-07-07 00:01

2020「柯宋配」？柯文哲：言之過早

2018-07-07 11:27

恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人 國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41

救鳳梨！陳明文、小英之友會周日送鳳梨

2018-07-06 18:39

AIT處長下周離任 梅健華：不會用維安表態政治立場

2018-07-07 00:20

選戰開跑 柯文哲臉書小編請辭轉任競選辦公室

2018-07-06 20:06

新二代機車行內讀書奪第一　展望會資助獲總統教育獎

2018-07-06 19:22

派周繼祥隨連戰登陸？ 吳敦義：應連戰的希望

2018-07-06 15:11

「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53

馬英九2020？ 吳敦義：年底沒勝選不必去想2020

2018-07-06 15:09

遠雄送件審大巨蛋 柯文哲駁選舉考量

2018-07-06 18:06

搶攻縣市長版圖 國民黨宣示「決戰中彰投雲」

2018-07-06 14:39

中國施壓更名 高碩泰：台灣主權尊嚴無可退讓

2018-07-07 08:32

水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top