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水果價跌 陳菊：農委會願承擔但也不希望被故意操作

2018-07-07 11:19聯合報 記者周佑政╱即時報導

近期鳳梨等水果盛產導致價跌，部分農民不滿政府收購加工作為不夠到位，總統府秘書長陳菊今天表示，農委會對加工做了很多努力，但很多農產品在收購與加工過程的銜接，做得不夠好，農委會也應檢討。陳菊說，農委會願承擔最大的責任幫助農民，但她也強調，不希望農產盛產過程中，被故意操作。

總統府每月一次的大開放活動今天登場，府方此次舉辦特色農產市集，邀請各地青農銷售特色農產，陳菊上午參觀農產品攤販，並逐攤試吃火龍果、鳳梨、香菇、水梨等農產，她直呼好吃，並要國人多採購食用台灣農民生產的優質農產品。

對於近來的水果盛產價跌風波，陳菊表示，本來風調雨順，農委會非常高興，不過因風調雨順，有若干農產品產量難免比平常更豐收。在行銷部分，雖然農委會有很多很好的機制，但難免會讓很少數的農民，感到在行銷部分，沒辦法做到盡善完美。

陳菊說，走遍半個世界，沒有一個國家的農產品，像台灣這麼優質，「我們是小農經濟，農委會相關單位對農產品的研究，真的在亞洲、全世界都讓我們非常驕傲」。她說，期盼藉由今天總統府開放的機會，行銷農產品，也請所有國人同胞多多食用採買，自己非常優質的農產品。

傳出雲林地區加工廠已飽和無法再消化多餘鳳梨，部分倉庫鳳梨堆積如山，媒體詢問農委會的加工媒合是否不到位？陳菊說，其實農委會的加工做了很多努力，但很多農產品在收購與加工過程的銜接做得不夠好，農委會應該檢討，但她很希望農產品現階段豐收，大家都能幫助農民。

陳菊也表示，加工部分，農委會會跟各地的農會互相合作，目的就是保護農民。「有時期待風調雨順，但也不希望農產品盛產過程中，好像被故意操作」，不論如何農委會願意承擔最大的責任，幫助農民。

總統府秘書長陳菊今早出席「總統府大開放-特色農產市集」活動。記者周佑政／攝影
總統府秘書長陳菊今早出席「總統府大開放-特色農產市集」活動。記者周佑政／攝影
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農委會農民陳菊

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