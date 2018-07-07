影╱陸施壓美航空改台名 駐美代表高碩泰：踩台灣底線

2018-07-07 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



關於中國大陸民航局要求美國的航空公司變更台灣名稱，我駐美代表高碩泰6日表示，北京此舉踩到台灣底線，我方一步都不能退讓；高碩泰說，已向美方表達我方態度，他們充分理解。

高碩泰6日在雙橡園與媒體茶敘，媒體關心北京當局施壓美國的航空公司改變其標示台灣的方式，美方航空公司正與川普政府諮商，這過程中我方是否與美國政府溝通。

高碩泰指出，有與美方就大方向溝通，但對於個別企業如何做出經營決策，這恐怕不是目前的重點。

高碩泰表示，最主要的是我方如何表達北京當局在國際社會打壓台灣，尤其牽涉到關於主權、民主、尊嚴，「是我們的底線，是無可退讓、無法談判的」；這部分當然要據理力爭，也把我方想法充分向美方朋友表達，他們都充分理解。

媒體追問，既然北京此舉踩到台灣底線，我方如何回應？高碩泰並未提出具體措施，但重申北京的行為踩到台灣2300萬國人的底線，任何牽涉到可能影響到中華民國台灣的主權、引以為傲的民主制度，以及國人的尊嚴，這些一步都不能退讓。

中國大陸民航局4月致函，要求多家外籍航空業者，在5月25日前變更官網標示台灣、香港及澳門的方式，將台港澳標記為中國一部分，包括美國航空、達美、聯合航空等多家航空公司尋求將原先的期限延展60天，至7月25日。

至於美方是否將派美軍陸戰隊進駐美國在台協會（AIT）台北新館，高碩泰說，有看到相關媒體報導，但不認為這是目前台美雙邊關係的一個議題；相信美方對他們駐外單位的維安措施，有自己相關規畫。

高碩泰表示，即將卸任的AIT處長梅健華也提到，這是屬於美方內部事務，不認為相關報導是政治表態；甚至是否有所謂派駐陸戰隊一事，也沒有得到證實。