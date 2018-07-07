小燈泡案引公憤 孫大千5問蔡英文

2018-07-07 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



2016年發生女童「小燈泡」遭砍23刀斷頭殺害，高院二審宣判仍處兇嫌無期徒刑，引發社會譁然。前立委孫大千在臉書貼文，批評蔡英文總統除了只會出一張嘴以外，到底還會做什麼呢？並說蔡總統曾經告訴小燈泡，「阿姨不會讓你白白犧牲。這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。」兩年過去了，說好的「社會安全網」呢？

孫大千要請問蔡總統幾個問題：

第一，妳知道大家現在搭捷運都仍然是坐立難安嗎？前幾天，不過是隻老鼠，就把民眾嚇得狼狽不堪。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有第二個鄭捷出現。

第二，妳知道現在的父母都是提心吊膽牽著孩子在外面走路嗎？只要有陌生人稍微靠近，父母就會膽顫心驚。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有第二個王景玉出現。

第三，妳知道現在的父母都不放心讓孩子單獨外出嗎？只要回家時間晚了一點點，父母就會忐忑不安。因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有下一個戀童癖出現。

第四，妳知道現在的民眾都會相互提醒，深夜和凌晨外出時，就算是綠燈也不能安心過馬路嗎？因為，政府沒有能力讓人民相信，不會再有洒駕累犯在馬路上橫衝直撞。

第五，妳的政府官員連執行死刑的決心和勇氣都沒有，還要看看心情，考慮情緒，妳憑什麼能夠讓我們相信，妳有能力把「社會的洞都補起來」呢？這些洞不都是你們這些主張廢除死刑的人給捅出來的嗎？