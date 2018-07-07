「勇哥」駁邱彰 「阿扁從來不賣官也不買官」

2018-07-07 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁臉書「新勇哥物語」今天找出維基百科中有關前立委邱彰的內容，指邱彰2016年2月28日臉書提到的事，完全不是事實，阿扁從政過程任命的文武百官不知有多少，從來不 賣官也不用買官，用人唯才，不分黨派。

陳水扁臉書的「新勇哥物語-159—沒有比邱彰更會瞎掰胡扯的抹黑誣陷了」內容如下：

「勇弟：阿扁們再也不做忍者龜了，一早就傳來邱彰極盡胡扯瞎掰抹黑誣陷之能事的相關訊息，原來是「維基百科」在邱彰人物介紹早就有的內容，也是引自同一來源的邱彰臉書。

「維基百科」是這樣寫的，但我確信邱彰說的完全不是事實。

“2016年2月28日，邱彰在臉書披露，2000年陳水扁當選總統不到一個月，就要求總統府秘書長陳哲男在總統府接見她，並要求她上繳高於林文郎給的新台幣五千萬元的價碼，但被她拒絕。最後，陳水扁及其妻吳淑珍讓民主進步黨立法院黨團在立法院正副院長選舉時栽贓「邱彰跑票」，再以「咆哮黨團」名義開除她的黨籍。之後，吳淑珍的輪椅推手「羅太太」（前中華紙漿董事長羅勝順之妻，國務機要費案人物之一）告訴她「你要見夫人可以，一次三十萬（元）；若讓我說好話，六十萬（元）」，吳淑珍對民主進步黨立法委員許榮淑說「告訴邱彰：沒錢也敢選立委？」”

勇哥：當然是假的！相關當事人都還在，一個個詢問邱彰所言各節，無不氣憤填膺，強調絕對是子虛烏有的人格侮辱！用膝蓋想想，連3歲小孩都知道不可能是真的。理由很簡單：

（1）阿扁從政過程任命的文武百官不知有多少，從來不賣官也不用買官。用人唯才，不分黨派。

（2）民進黨不分區立委提名產生方式，一再變革，阿扁兼任黨主席2004&2007有二次提名的機會。而邱彰出任民進黨不分區專家學者組立委是2001年12月1日當選，2002年2月1日就職。當時黨主席是謝長廷，再之前是林義雄，怎會扯到阿扁呢？

（3）邱彰說2000年阿扁當總統不到一個月，叫總統府秘書長陳哲男在總統府接見她。但當時府秘書長是張俊雄。而邱彰也還沒有當選不分區立委，阿扁怎會叫人在總統府接見她？甚至會要求她上繳高於林文郎給的5000萬價碼，更是不可思議。當年不分區立委是黨員票選加上民調結果，不說與黨主席無關，尤非總統所能左右。怎會有提名價碼問題。陳哲男也說完全沒有這回事。

（4）至於2002年2月，邱彰在立法院長的投票發生什麼事情，要不要議處，如何議處，那是立院黨團與中評會的權責，黨主席是謝長廷，豈是阿扁夫婦所能介入指揮？邱彰把帳算在阿扁頭上，實在莫名其妙！

（5）從未聽過也絕對沒有要見吳淑珍一次30萬的事。羅太太更說不認識邱彰，何來她開口要價碼？何況羅太太並不負責夫人行程安排。有關立委的事，吳淑珍從不過問。

（6）吳淑珍也從沒有對任何人說過「沒錢也敢選立委的話」，選不分區專家學者組立委根本不用花錢。

勇弟：勇哥建請阿扁委請律師提告？真的氣不夠！氣死驗無傷！

勇哥：我要請教大家，邱彰這樣無稽的臉書指控是不是太過分？」