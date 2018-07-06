中研院副研究員黃偉峰 接任駐瑞士代表

2018-07-06 21:15 中央社 台北6日電



外交人事異動，原駐瑞士代表谷瑞生將接任外交部研究設計委員會主任，遺缺由前駐美副代表、中央研究院歐美研究所副研究員黃偉峰接任。

此外，總統府也發布人事令，駐韓國代表石定已准退職。

總統府今天發布人事令，特任黃偉峰為駐瑞士代表。另外，總統府5日也發布人事令，駐韓國代表石定已准退職，應予免職。

黃偉峰是英國牛津大學政治學系博士，2009年至今在中研院歐美研究所擔任副研究員。黃偉峰也曾於2004年至2006年間擔任大陸委員會副主任委員，2007至2008年擔任駐美副代表。

據了解，駐韓國代表一職可望由駐馬紹爾群島大使唐殿文接任。