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影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

影／大巨蛋重新送審拉選情? 柯:不因選舉刁難放水

2018-07-06 18:15聯合報 記者謝育炘╱即時報導

延宕多時的大巨蛋案，從2015年停工至今已快滿3年，柯文哲甚至自嘲這是最難處理的案子，如今傳出有機會復工了嗎?市府與遠雄今天雙雙證實，延宕已久的大巨蛋案，遠雄已經重新遞件都審，預計在月底就會進行開會，不過外界也質疑大巨蛋案延遲了這麼久，現在突然有進展，很可能是政治因素考量，對此柯文哲受訪則表示，不會因為選舉到了而改變政策，不會對遠雄刁難但也不可能放水，審查會過就會過，甚至還說一直想什麼時候做什麼事，行為就會變得怪怪的，乾脆不要想太多，自然就會有答案。

台北市長柯文哲下午出席象山步道夜間生態解說導覽活動。記者謝育炘攝影。
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大巨蛋柯文哲

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