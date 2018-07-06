30億元不明支出追流向 婦聯會：會盡力比對

2018-07-06 16:57 中央社 台北6日電



黨產會發言人施錦芳。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 黨產會發言人施錦芳今天說，追查婦聯會的「勞軍捐款數額統計明細」電磁紀錄後，查出一筆約新台幣30億元不明支出；婦聯會回應，雖然目前面臨資料銷毀的困境，仍會盡力比對。

施錦芳接受媒體訪問時表示，調查婦聯會歷次提供的資料過程中，發現婦聯會共有兩本帳冊，分別是保管會、婦聯會，其中婦聯會的勞軍捐收支都是由保管會負責，獨立於婦聯會外。

經查發現，民國94年婦聯會保管會存款共有340億元，但隔年卻減少至310億元，中間落差的30億元支出被認為是不明支出，黨產會已發文給婦聯會補齊相關資料。

施錦芳也說，婦聯會被認定為附隨組織後，黨產會盡力調查每一個議題、帳戶，但婦聯會方面則聲稱保管會是一個獨立帳戶，只有婦聯會主委辜嚴倬雲等少數人知道、有權動用，甚至黨產會在約詢婦聯會常委時，他們也對此表示不清楚。

但施錦芳認為，30億元這麼大的一筆帳目不可能只有辜嚴倬雲等少數人知情，一定有婦聯會人員協助處理，黨產會將持續比對，了解帳目流向。

婦聯會主委雷倩接受中央社訪問時回應，有關黨產會披露的訊息的確讓她很震驚，但經初步盤點，部分事實可能涉及資料判讀有誤；至於影射消失、挪用的部分，婦聯會雖然目前面臨資料銷毀的困境，仍然會盡力比對。