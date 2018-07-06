監察院糾正勞動部冷回應 蔣萬安嘆：勞工只能自求多福

2018-07-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安今指出，監察院在昨天針對勞基法34條（縮短輪班間隔11小時休息時間）、第36條（放寬做七休一例外行業）重大爭議修法，沒有預留充分時間供中央目的事業主管機關審慎調查評估、欠缺嚴謹明確必要性審核標準核有重大疏失，公告糾正勞動部。

蔣萬安表示，勞基法歷經兩次修正，過程中引發許多爭議及造成社會極大動盪，監察院也分別在今年1月4日、7月5日公告糾正勞動部。但勞動部的回應是「敬表尊重」，聲稱勞基法新制規定的兩個例外情形，勞動部有審議機制會審慎評估，也會與中央目的事業主管機關共同把關，例外情形不會變成原則。

針對監察院的糾正內容，蔣萬安也在委員會修法時提出相同的質疑，擬修法開放例外行業，到底有哪些行業提出開放需求？受影響的勞工有多少？修法衝擊影響評估報告過於簡略，所謂把關機制，實務運作勞資會議不是沒開或者是開會時完全由雇主說了算，而在工會覆蓋率只有7%的情況，例外之「把關機制」是否真能保護勞工權益？這些問題，勞動部的回應是「敬表尊重」，臺灣的勞工只能自求多福。

蔣萬安說，三月份新上路的勞基法，勞資雙方都不滿意，也有許多批評，甚至傳出有「三修」的聲音。臺灣企業面臨的困境，政府解決之道不該是再次修正勞基法，而是產業必須轉型與升級。另外，我發現勞基法（以民國18年「工廠法」為架構延伸）適用迄今，早已無法因應、規範新的工作型態以及勞動態樣。根據今週刊的民意調查，更有將近高達九成的民眾贊成依照不同產業，訂立專章或專法規範。

蔣萬安表示，勞基法的修改茲事體大，不該草率與倉促。希望行政院、勞動部都能記取修法的經驗與教訓，政府應該要召集社會各界人士、專家學者、團體代表召開「勞動權益國是會議」，好好地徹底檢視、討論我國的「勞動基準法」不合時宜以及需要修改之處，再好好的修改，才能真正能保障勞動權益並兼顧企業經營發展。