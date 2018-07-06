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恐嚇楊麗菁男子冒稱藍議員參選人　國民黨：黨紀處分

2018-07-06 16:41聯合報 記者周志豪╱即時報導

武打女星楊麗菁遭爆被前男友龔偉綸恐嚇、騷擾，卻意外爆出規劃參選年底台北市議員的龔，競選看板竟自掛國民黨黨徽，引發該區國民黨議員參選人陣營質疑。國民黨台北市黨部今將發出存證信函，要求摘除黨徽，否則將黨紀處分，甚至提告捍衛黨格。

國民黨台北市黨部表示，龔偉綸確實是黨員，但並非國民黨提名的台北市議員參選人，今發出存證信函後，除將限期要求移除競選看板、廣告上的國民黨黨徽，若龔仍堅持使用黨徽，或在未獲黨提名下最後仍違紀登記參選，將撤銷，甚至開除龔的黨籍。

國民黨台北市黨部透露，龔偉綸是去年底才加入國民黨籍，目前表態參選台北市中正、萬華區市議員，但並未參與國民黨市議員初選爭取提名。

楊麗菁前男友龔偉綸今年初起，在台北市中正、萬華區高掛參選參選該區市議員看板，看板上除有的個人照片外，還附上清楚的國民黨黨徽。但該選區初選結束，龔偉綸並未參與，最後也未獲國民黨提名或報准參選，但看板至今高掛。

近日楊麗菁遭恐嚇案後，黨部才接獲龔偉綸冒稱國民黨台北市議員參選人一事，地方黨提名議員參選人也頗不以為然，讓國民黨台北市黨部緊急危機處理，昨天市黨部主委黃呂錦茹確定裁示「儘速黨紀處分」。

國民黨台北市黨部表示，今天將發發存證信函要求龔偉綸盡速將看板上黨徽等相關資訊撤下來，並提醒他要注意一下「最近有一些比較負面的事情」，不要影響黨的形象；也提醒龔，若堅持參選議員，一定是違紀參選，市黨部一定會考紀處分。

若龔偉綸不理會國民黨台北市黨部要求，拆下印有國民黨黨徽看板，國民黨台北市黨部表示，由於國民黨台北市議員黨內初選時間早已結束，將報請台北市政府建管處拆除相關不實看板，捍衛黨提名的市議員參選人權益。

武打女星楊麗菁遭爆被前男友龔偉綸恐嚇、騷擾，卻意外爆出規劃參選年底台北市議員的龔...
武打女星楊麗菁遭爆被前男友龔偉綸恐嚇、騷擾，卻意外爆出規劃參選年底台北市議員的龔，競選看板竟自掛國民黨黨徽，引發該區國民黨議員參選人陣營質疑。國民黨台北市黨部今將發出存證信函，要求摘除黨徽，否則將黨紀處分，甚至提告捍衛黨格。記者周志豪／攝影
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