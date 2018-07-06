推動失智者人權 監察委員提多項建議

2018-07-06 16:49 中央社 台北6日電



為推動失智者人權，監察委員江綺雯、林雅鋒今天分別針對「政策面」、「法律面」提建議，除希望行政院轄下部會應正視失智照護政策，也應賦予失智者平等使用司法系統機會。

監察院下午召開記者會，江綺雯表示，全球約有5000萬人確診失智症，除了世界衛生組織將失智症列入公共衛生優先議題外，近年更倡議「失智者人權」。

根據台灣失智症流行病學研究調查結果，女性比男性更易罹患失智症，依領失智症手冊人數分析，女性占59.6%，甚至照顧的家人也多為女性，對於造成相關問題，應列入政策中人權面來考量。

有關政策面向，江綺雯建議，行政院轄下的衛福部應建立失智症友善社區、長照ABC社區整體照顧模式；教育部則應提個別化教育計畫（IEP），並納入課綱教材；交通部則應布設IID設備（影像事件偵測設備），減少誤闖、確保交通安全；警政署應對失智者指紋建檔，以利失智者走失協尋。

有關法律面向，林雅鋒則強調「信託規劃」、「不動產註記」、「金融註記」及「律師陪偵」等建議方向。

信託規劃部分，應協助失智者辦理自益信託，並將財產交給受託人管理，患者可享有信託財產的收益；金融註記部分，應提高金融機構的審核義務，若發現異常交易時應及時通知家屬。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉說，這份對失智症人權的建議案對台灣有重大意義，更是失智症照護的關鍵時刻，希望政府部會對各項建議能有所回應，期待一同促進失智者的人權。