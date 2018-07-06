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中萬兩國反對 日本提案秋刀魚漁獲設限未過

2018-07-06 15:29中央社 台北6日電

漁業署長黃鴻燕。 圖／聯合報系資料照片
漁業署長黃鴻燕。 圖／聯合報系資料照片
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漁業署長黃鴻燕今天表示，近年秋刀魚捕獲量減少，因此與美、韓等國共同支持日本在北太平洋漁業委員會提出秋刀魚漁獲設限提案；不過，在中國、萬那杜反對下，提案未過。

農委會漁業署統計，台灣約100艘漁船自每年6到11月前往北太平洋捕秋刀魚，2013年捕獲量18萬2619公噸、2014年22萬9937公噸、2015年15萬2271公噸、2016年14萬6025公噸、2017年10萬6544公噸。自2015年後呈下滑趨勢。

黃鴻燕告訴中央社記者，台灣內需量約3萬公噸，其餘外銷韓國、中國、歐洲，近年捕獲量減少；日本則在經濟海域作業，漁船噸位數也比較小，捕獲量原本比台灣少，近年捕獲量也逐年減少；中國大陸則是近年鼓勵漁船到北太平洋作業，捕獲量已達4萬、5萬公噸。

他進一步說明，北太平洋漁業委員會（NPFC）雖然在2015年首次通過秋刀魚資源養護管理措施，主要是針對漁獲量進行管制，限制各國作業船數擴增，但是沒有訂定漁獲限額管制措施；為了保育海洋資源，日本在NPFC今年7月3到5日於東京召開的年會上提案，主張對秋刀魚漁獲設限，獲得美、韓等國支持，台灣也在支持之列。

黃鴻燕說，不過在中國大陸、萬那杜反對下，日本的提案沒通過，基於保育海洋資源永續，明年將與各國持續推動此提案；但今年年會對於秋刀魚漁獲的養護管理措施仍有新增作業規範，即應保留所有捕獲的秋刀魚，不得丟棄經濟價值較低的小體型漁獲，並鼓勵漁船不要到秋刀魚幼魚聚集海域作業，以保護幼魚。

漁業署補充，NPFC為管理北太平洋公海底層漁業，以及此海域其他國際漁業管理組織尚未管轄魚種的國際漁業組織，管轄魚種包括秋刀魚、白腹鯖、魷魚、深海旗鯛等，與台灣的秋刀魚及魷釣漁業的利益有關，NPFC公約在2015年7月19日生效，台灣同年8月25日成為會員。

農委會

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