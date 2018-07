感謝國內醫院協助友邦醫療 吳釗燮頒贈外交之友貢獻獎

2018-07-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮今天上午頒贈「外交之友貢獻獎」給在我國友邦執行醫療合作計畫的3家醫院,吳釗燮說,在全球人類發展和國際援外合作的版圖上,台灣不會缺席,台灣有能力扮演更重要的角色,也期盼政府與民間持續深化公私部門夥伴關係,廣化援外國際合作內涵,透過公衛醫療援助,具體嘉惠友邦民眾,發揮台灣的「軟」實力與「暖」實力。

今天接獲吳釗燮頒贈「外交之友貢獻獎」的醫院有奇美醫療財團法人奇美醫院、亞東紀念醫院,及義大醫療財團法人義大醫院等3家醫院,吳釗燮感謝他們多年來協助推動「醫療外交」的無私奉獻及卓越貢獻。

外交部表示,外交部多年來協調整合我國各醫療院所在友邦執行「醫療合作計畫」,成效斐然,備受友邦人民及政府的肯定與感謝,也為台灣參與世界衛生組織(WHO)的訴求贏得有力聲援,其中奇美醫院與薩爾瓦多衛生部合作推動的醫療合作,除了協助培訓癌症中心醫師,也提供薩國先進的醫療設備和儀器,對於提升薩國醫療品質極有幫助,薩國衛生部長多次向我國表示感謝,也多次在世界衛生大會(WHA)中為我國仗義執言。

外交部表示,亞東紀念醫院則和國際合作發展基金會(ICDF)合作在貝里斯執行慢性腎衰竭基礎防治計畫,成果豐碩,不僅培訓種子護理師,更協助貝國衛生部完成第一次全國社區篩檢;亞東醫院並籌組醫療團自費前往貝國義診,提供重大手術服務,醫療愛心及卓越貢獻獲得貝國媒體廣泛報導。