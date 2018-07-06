親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中研院新科院士
農產品價格崩盤
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
政治
軍事
綜合

2018韓國小姐獲好評 網友驚豔「終於不是複製人」

光榮城市的陰暗面 柯文哲出書反揭施政盲點

感謝國內醫院協助友邦醫療 吳釗燮頒贈外交之友貢獻獎

2018-07-06 13:36聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部吳釗燮今天上午頒贈「外交之友貢獻獎」給在我國友邦執行醫療合作計畫的3家醫院，吳釗燮說，在全球人類發展和國際援外合作的版圖上，台灣不會缺席，台灣有能力扮演更重要的角色，也期盼政府與民間持續深化公私部門夥伴關係，廣化援外國際合作內涵，透過公衛醫療援助，具體嘉惠友邦民眾，發揮台灣的「軟」實力與「暖」實力。

今天接獲吳釗燮頒贈「外交之友貢獻獎」的醫院有奇美醫療財團法人奇美醫院、亞東紀念醫院，及義大醫療財團法人義大醫院等3家醫院，吳釗燮感謝他們多年來協助推動「醫療外交」的無私奉獻及卓越貢獻。

外交部表示，外交部多年來協調整合我國各醫療院所在友邦執行「醫療合作計畫」，成效斐然，備受友邦人民及政府的肯定與感謝，也為台灣參與世界衛生組織（WHO）的訴求贏得有力聲援，其中奇美醫院與薩爾瓦多衛生部合作推動的醫療合作，除了協助培訓癌症中心醫師，也提供薩國先進的醫療設備和儀器，對於提升薩國醫療品質極有幫助，薩國衛生部長多次向我國表示感謝，也多次在世界衛生大會（WHA）中為我國仗義執言。

外交部表示，亞東紀念醫院則和國際合作發展基金會（ICDF）合作在貝里斯執行慢性腎衰竭基礎防治計畫，成果豐碩，不僅培訓種子護理師，更協助貝國衛生部完成第一次全國社區篩檢；亞東醫院並籌組醫療團自費前往貝國義診，提供重大手術服務，醫療愛心及卓越貢獻獲得貝國媒體廣泛報導。

外交部表示，義大醫院多年來與薩爾瓦多、海地的醫院及薩國馬爾他騎士團公益協會（El Salvador National Association of the Sovereign Order of Malta）長期合作，進行人道援助義診，並與義守大學醫學院合辦全英語學士後醫學專班，協助友邦培育第一線醫療人才，致力提升友邦的醫療品質。

吳釗燮頒贈獎章給奇美醫院院長邱仲慶。圖/外交部提供
吳釗燮頒贈獎章給奇美醫院院長邱仲慶。圖/外交部提供
分享
義大醫院國際長梁正隆(左一)、奇美醫院院長邱仲慶(左二)、外交部長吳釗燮(右二)...
義大醫院國際長梁正隆(左一)、奇美醫院院長邱仲慶(左二)、外交部長吳釗燮(右二)、亞東紀念醫院院長林芳郁(右一)。圖/外交部提供
分享
吳釗燮頒贈獎章給亞東紀念醫院院長林芳郁。圖/外交部提供
吳釗燮頒贈獎章給亞東紀念醫院院長林芳郁。圖/外交部提供
分享
吳釗燮頒贈獎章給義大醫院國際長梁正隆。圖/外交部提供
吳釗燮頒贈獎章給義大醫院國際長梁正隆。圖/外交部提供
分享

外交部吳釗燮

相關新聞

國民黨自查黨產 明朝紫金城部分土地也是黨產

2018-07-06 12:30

國共論壇舉辦觸礁 連戰下周四率團登陸4會習近平

2018-07-06 11:35

公司法今拚三讀 綠營拍板SOGO案不回溯

2018-07-06 09:29

影／下周卸任 梅健華：不論在何處都是美台關係擁護者

2018-07-06 13:42

公司法修法不回溯SOGO 柯建銘嗆：時力抹黑 廖國棟最勇

2018-07-06 13:28

公司法修正二讀 「大同條款」依民進黨團再修正版通過

2018-07-06 13:05

美中貿易戰 梅健華：若有經濟體不守規則 美台都會受害

2018-07-06 12:20

美青姊霸氣喝香檳！民眾看了直說：就是喜歡她

2018-07-06 12:18

影／歡慶戶政日20載 表揚績優戶政機關及人員

2018-07-06 12:11

賴揆台南幫再添1人 台南副市長接交通部政次

2018-07-06 12:01

再戰2020總統？ 曾銘宗：不用從選舉角度看馬英九

2018-07-06 11:51

副總統：戶政提供年金改革很重要資料

2018-07-06 11:40

梅健華離任前再展幽默：我只是離任 不是入土為安

2018-07-06 11:29

氣爆釀死傷增修罰款最高罰5萬 下會期送立院

2018-07-06 11:15

影／「連習會」13日登場 連戰辦公室：以個人名義受邀

2018-07-06 11:00

抗議鳳梨價崩遭攻擊 大林鎮民簡志偉宣布參選鎮長

2018-07-06 10:12

【重磅快評】當蔡政府背叛人民 對岸自然想購買統一！

2018-07-06 09:57

馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14

向張博雅請願並未被拒絕？扁：是為遭不公平對待落淚

2018-07-06 08:17

人物側寫／張政源 思路清晰、執行力強

2018-07-06 01:13

交部政務次長 張政源接任

2018-07-06 01:13

中選會：公投若超過5案 12點前開不完票

2018-07-06 00:43

外交部：中非論壇 史國說不參加

2018-07-06 00:40

焚化廠弊案 雲林縣府將向達榮追討36億

2018-07-06 00:20

雲檢通知10日報到 張榮味今申請延後兩周發監

2018-07-06 00:06

亞太防洗錢組織年底評鑑 賴揆：攸關國家聲譽要拚過關

2018-07-05 22:53

說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02

吳新興參加非華年會 盼聯誼平台永續傳承

2018-07-05 20:58

馬英九助選2020 馬辦：民進黨先過2018再說！

2018-07-05 19:17

峇里島阿貢火山噴發 外交部調整警示燈號

2018-07-05 19:07

洪耀福：不會把執行死刑當選舉策略考量

2018-07-05 18:58

張榮味判刑定讞 國民黨批政治操作影響年底選舉

2018-07-05 18:48

張榮味批政治迫害 洪耀福：張案是法律貪污案件

2018-07-05 18:39

影／「堅介」同框吞蕉 直播真心話大冒險

2018-07-05 18:25

監察院糾正勞動部審查沒把關 勞部駁斥澄清

2018-07-05 17:38

馬年底輔選 洪耀福：期待

2018-07-05 17:24

綠台南市長3名參選人訪扁 扁：情理法解讀投法

2018-07-05 17:18

公司法闖關 受益申報、法人成焦點

2018-07-05 17:04

教育部長出爐？ 徐國勇：下週會公布

2018-07-05 16:08
看更多

熱門文章

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

2018-07-05 16:55

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

2018-07-05 14:16

中研院公布21名新科院士 完整名單看這裡

2018-07-05 18:04

擔心年改結果 退休族湧入台銀分行

2018-07-05 16:09

1斤20元！火龍果棄收 讓猴子吃到飽

2018-07-05 23:59

18趴2年歸零？第一年就沒了 銓敘部這麼說…

2018-07-06 00:12

蔡英文問下個出問題的水果? 孫大千：該問出問題的行業

2018-07-06 08:20

年金通知函出包「內鬼」遭鎖定？ 此人非屬國防部

2018-07-06 12:05

院士選舉終現身 管中閔遇媒體只說這句話

2018-07-05 18:32

年改上路考委開砲：陳建仁提油滅火 台灣還有救嗎？

2018-07-05 14:22

美青姊霸氣喝香檳！民眾看了直說：就是喜歡她

2018-07-06 12:18

反核20年 他反問蔡政府：台灣電力B計劃在哪裡？

2018-07-06 08:11

林聰賢說南部鳳梨價3、40元 果菜合作社打臉又在說謊

2018-07-05 20:17

義美又出手救！ 高志明：將買250噸紅肉火龍果 

2018-07-05 14:52

鳳梨農北上抗議被「政治動員」？林聰賢這麼回

2018-07-05 23:02

燃料棒外運 網友怒問：那裡可連署公投救核四？

2018-07-05 15:13

【重磅快評】當蔡政府背叛人民 對岸自然想購買統一！

2018-07-06 09:57

馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14

繼續縮衣節食 李來希再po粽子+鳳梨 網友熱議

2018-07-05 16:06

犯罪為何仍層出不窮？基層警直言績效制度是幫凶

2018-07-05 21:35

【重磅快評】離岸風電喪權辱國 經濟部嘴硬還踩香蕉？

2018-07-05 20:21

關心優存！退休人士擠滿台銀

2018-07-05 14:21

鳳梨堆得像小山等加工 農民看了很想哭

2018-07-06 12:43

吳茂昆被彈劾是否先撤職？各說各話…

2018-07-06 00:25

交部政務次長 張政源接任

2018-07-06 01:13

侯若代表綠選 洪耀福：國民黨打侯會慘烈百倍

2018-07-05 18:03

說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02

看問題／台灣人才斷層 從底端蔓延到頂端

2018-07-06 00:02

大學生提問兩岸一家親 柯P：親是嘴巴親

2018-07-06 00:03

表／中研院21名新院士誕生 額度依然偏低

2018-07-05 23:50

藏語院士孫天心 要年輕人別怕入冷門科系

2018-07-06 02:44

21人戴中研院院士桂冠 年齡橫跨55歲到80歲

2018-07-05 19:34

蔡英文出席工研院院慶 抗議如影隨形

2018-07-05 14:49

提案彈劾吳茂昆監委 反駁新監委指控

2018-07-05 15:55

影／年改效應？紅龍果便宜 網路訂單卻大減

2018-07-05 14:50

用木瓜「反攻大陸」新科院士葉錫東：為搞農業的出口氣

2018-07-05 20:09

選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

2018-07-06 09:00

史上最多！ 中研院人社組院士 杜維明等5人當選

2018-07-05 18:28

農委會救產銷失衡 這類農民質疑自己怎麼辦？

2018-07-05 20:44

廖俊智挖角、管中閔提名...院士究竟誰當選

2018-07-05 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top