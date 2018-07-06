美中貿易戰 梅健華：若有經濟體不守規則 美台都會受害

2018-07-06 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美中貿易戰將於今天開打，美國與中國大陸雙方互相課徵額外25%的關稅，受影響貿易值高達680億美元；美國在台協會（AIT）處長梅健華表示，一直都有跟台灣相關部會進行貿易方面的討論，也有讓華府那邊的人員了解，貿易戰對台灣會有什麼影響，表示若其他經濟體不能在貿易上遵守規則，美台都會受害，所以期待持續跟台灣進行更多對話，謀取更多利益。

梅健華說，貿易議題方面，現在仍有很多不確定性，除了華府已經做過說明的，他沒有其他的可以表明。

梅健華說，AIT一直有跟台灣相關部會進行貿易方面的討論，都有好的成果，同時他們也極力讓華府了解貿易發展對台灣會有什麼影響，因為半導體產業很重要，他們也持續跟台灣半導體產業對話，也會持續下去。

梅健華說，整體來看，美台貿易關係過去幾年來都是樂觀的，美台對於外貿的看法基本上是一致的，雙方都極端仰賴創新，創新、創業能促成經濟成長，所以若其他經濟體不能在貿易上遵守規則，美台都會受害，所以期待持續跟台灣有更多對話，謀取更多利益。

至於美國軍艦航行及和中國軍備競賽的議題，梅健華說，美國的原則是，只要國際法允許的範圍，美國都會進行飛行、航行，美國在公海進行自由航行是一直在進行的，未來也會持續下去，過去一段時間以來，美國制定了自由航行宣示的作法，就是要跟區域內國家表態，只要在國際法允許的範圍，美國都會飛行、航行，這也是為了維持區域穩定。