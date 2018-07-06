效率加倍 環境敏感地區平台簡化申請程序

2018-07-06 12:26 中央社 台北6日電



政府簡政便民再一例，內政部營建署為節省申請人查詢環境敏感地區的時間與各主管機關行政成本，7月起簡化現行申請人製作檢附文件繁複的過程，大幅提高單一窗口服務效能。

營建署2016年1月25日起，正式啟動環境敏感地區單一窗口查詢平台服務，申請人至單一窗口查詢平台備妥及上傳應檢附文件，並繳交查詢費用及必要手續費後，就可在單一窗口統一辦理環境敏感地區查詢作業。

營建署官員說明，環境敏感地區涵蓋天然災害、生態、文化景觀等範疇，並依地區特性有所分級，第一級環境敏感區基本上禁止開發，第二級則有條件開發，因此開發商可以透過查詢系統了解想開發的土地有無限制條件，並預做準備。

據營建署統計，環境敏感地區單一窗口查詢平台2016年1月上路後，截至今年5月底，共有1400件申請案，其中1333件已辦理結案，且申請案件持續成長中，顯見服務受到民眾肯定；不過在使用者滿意度調查中，有7成使用者感到滿意，另有約1成不甚滿意，主要理由為「申請案資料及檢附文件製作過於繁複」。

目前申請人申請單一窗口查詢平台，須備妥申請範圍的地籍圖及申請範圍圖等文件，營建署表示，上述文件涉及的專業性門檻較高，雖然平台提供製作工具的功能，但一般民眾確實不易操作。

營建署因而將查詢平台系統介接內政部地政司「地政整合資訊服務共享協作平台」的地籍資料查詢服務，未來申請人只要輸入申請範圍地籍資料，單一窗口平台就可以協助產製查詢範圍圖及相關申請文件，大幅簡化申請人自行製作程序。

由於單一窗口平台簡化了申請文件準備程序，營建署官員表示，除了讓申請人使用上更省時省力，一般民眾也可更輕鬆地透過系統查詢居家周邊有無位於淹水潛勢或其他環境敏感地區。

官員也說，營建署單一窗口查詢網路平台整合了相關部會資源，可統一辦理60項環境敏感地區查詢作業，能夠減少過去民眾想要了解生活環境是否位於環境敏感地區，但不知道要向哪個主管機關查詢的情況。