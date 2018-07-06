馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



前總統馬英九與夫人周美青不公開私人行程，今天清晨5點半來到台東瑞原國中搭乘熱氣球自由飛，馬英九抵達現場一貫的親切與地勤人員握手問好，隨即搭乘「Welcome Taitung」熱氣球升空，飛行過程約25分鐘。不過，有趣的是，馬英九在空中的時候，地面維安人員開車追著跑，10幾輛車隊隨著熱氣球方向走走停停，不時監控熱氣球情況，還好馬英九搭乘的熱氣球平安降落在一處米廠倉儲空地上，也讓維安人員鬆了口氣。而馬英九對於這次的熱氣球飛行比起大拇指滿意的說「很好！讚」。

熱氣球飛行員吳稚偉表示，第一次載到總統心情很緊張也很興奮，馬總統與夫人周美青就像一般遊客一樣，詢問熱氣球操作條件、限制，以及熱氣球發展的過程，他也飛行時向馬總統夫婦介紹相關地理位置及景色等，他們聽了非常開心愉快，熱氣球高度降低時，馬總統還不時向地面民眾揮手、喊話問候致意；降落地面後，依照熱氣球傳統開香檳與馬總統及夫人慶祝，並解釋開香檳的故事由來。

清晨5點半，前總統馬英九與夫人周美青一身便裝，並在維安人員隨行下來到鹿野鄉瑞源國中操場，3顆自由飛的熱氣球早已展球待命，馬英九與周美青搭乘「Welcome Taitung」熱氣球，另2顆則是搭載一般遊客；熱氣球升空後，地面維安人員不得閒，隨即搭乘車輛開始追著熱氣球跑，10幾輛的車隊就這樣在馬路上走走停停，不時下車觀察熱氣球的狀況。