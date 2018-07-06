親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中研院新科院士
農產品價格崩盤
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
政治
軍事
綜合

1995年東京地鐵毒氣案13死6千傷 麻原彰晃等7人絞刑處死

追垃圾、公園尬歌…選戰拚「省長」 比柯P還摳門的選法

馬英九台東搭熱氣球 維安人員追著氣球跑

2018-07-06 09:14聯合報 記者尤聰光╱即時報導

前總統馬英九與夫人周美青不公開私人行程，今天清晨5點半來到台東瑞原國中搭乘熱氣球自由飛，馬英九抵達現場一貫的親切與地勤人員握手問好，隨即搭乘「Welcome Taitung」熱氣球升空，飛行過程約25分鐘。不過，有趣的是，馬英九在空中的時候，地面維安人員開車追著跑，10幾輛車隊隨著熱氣球方向走走停停，不時監控熱氣球情況，還好馬英九搭乘的熱氣球平安降落在一處米廠倉儲空地上，也讓維安人員鬆了口氣。而馬英九對於這次的熱氣球飛行比起大拇指滿意的說「很好！讚」。

熱氣球飛行員吳稚偉表示，第一次載到總統心情很緊張也很興奮，馬總統與夫人周美青就像一般遊客一樣，詢問熱氣球操作條件、限制，以及熱氣球發展的過程，他也飛行時向馬總統夫婦介紹相關地理位置及景色等，他們聽了非常開心愉快，熱氣球高度降低時，馬總統還不時向地面民眾揮手、喊話問候致意；降落地面後，依照熱氣球傳統開香檳與馬總統及夫人慶祝，並解釋開香檳的故事由來。

清晨5點半，前總統馬英九與夫人周美青一身便裝，並在維安人員隨行下來到鹿野鄉瑞源國中操場，3顆自由飛的熱氣球早已展球待命，馬英九與周美青搭乘「Welcome Taitung」熱氣球，另2顆則是搭載一般遊客；熱氣球升空後，地面維安人員不得閒，隨即搭乘車輛開始追著熱氣球跑，10幾輛的車隊就這樣在馬路上走走停停，不時下車觀察熱氣球的狀況。

有熱氣球地勤人員看到這樣的情況開玩笑說：「金正恩、小英總統維安追著車跑，馬前總統維安追著球跑，這才酷！」。

熱氣球高度降低時，馬英九還不時向地面民眾揮手，喊話問候致意。記者尤聰光/攝影
熱氣球高度降低時，馬英九還不時向地面民眾揮手，喊話問候致意。記者尤聰光/攝影
分享
前總統馬英九與夫人周美青不公開私人行程，今天清晨5點半來到台東瑞原國中搭乘熱氣球...
前總統馬英九與夫人周美青不公開私人行程，今天清晨5點半來到台東瑞原國中搭乘熱氣球自由飛。記者尤聰光／攝影
分享
熱氣球平安降落地面後，依照熱氣球傳統開香檳，馬英九（中）及夫人周美青（右），與飛...
熱氣球平安降落地面後，依照熱氣球傳統開香檳，馬英九（中）及夫人周美青（右），與飛行員吳稚偉（左）一起舉杯慶賀。記者尤聰光／攝影
分享

熱氣球馬英九周美青

相關新聞

公司法今拚三讀 綠營拍板SOGO案不回溯

2018-07-06 09:29

向張博雅請願並未被拒絕？扁：是為遭不公平對待落淚

2018-07-06 08:17

人物側寫／張政源 思路清晰、執行力強

2018-07-06 01:13

交部政務次長 張振源接任

2018-07-06 01:13

中選會：公投若超過5案 12點前開不完票

2018-07-06 00:43

外交部：中非論壇 史國說不參加

2018-07-06 00:40

焚化廠弊案 雲林縣府將向達榮追討36億

2018-07-06 00:20

雲檢通知10日報到 張榮味今申請延後兩周發監

2018-07-06 00:06

亞太防洗錢組織年底評鑑 賴揆：攸關國家聲譽要拚過關

2018-07-05 22:53

說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02

吳新興參加非華年會 盼聯誼平台永續傳承

2018-07-05 20:58

馬英九助選2020 馬辦：民進黨先過2018再說！

2018-07-05 19:17

峇里島阿貢火山噴發 外交部調整警示燈號

2018-07-05 19:07

洪耀福：不會把執行死刑當選舉策略考量

2018-07-05 18:58

張榮味判刑定讞 國民黨批政治操作影響年底選舉

2018-07-05 18:48

張榮味批政治迫害 洪耀福：張案是法律貪污案件

2018-07-05 18:39

影／「堅介」同框吞蕉 直播真心話大冒險

2018-07-05 18:25

監察院糾正勞動部審查沒把關 勞部駁斥澄清

2018-07-05 17:38

馬年底輔選 洪耀福：期待

2018-07-05 17:24

綠台南市長3名參選人訪扁 扁：情理法解讀投法

2018-07-05 17:18

公司法闖關 受益申報、法人成焦點

2018-07-05 17:04

教育部長出爐？ 徐國勇：下週會公布

2018-07-05 16:08

國民黨「頭號女戰將」 翻開包包這3樣物品不離身

2018-07-05 13:55

影／大陸將辦「中非論壇」 外交部保證史瓦帝尼不參加

2018-07-05 13:07

外交部：史瓦帝尼和我邦交至死不渝 不會出席中非論壇

2018-07-05 12:43

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

外交部：大使陳經銓病情有改善 館務不受影響

2018-07-05 11:46

年改刪退警子女教育補助 葉毓蘭：逼人走上絕路？

2018-07-05 10:34

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50
看更多

熱門文章

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

2018-07-05 16:55

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

2018-07-05 14:16

綠議員王威中罵網友「你是文盲嗎？」 網友：好大官威

2018-07-05 13:15

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

國防部通令國軍 軍常服不用再縫部隊臂章

2018-07-05 12:22

驚！國軍年金通知函寄送 遭人為植入bug可能性提升

2018-07-05 12:04

中研院公布21名新科院士 完整名單看這裡

2018-07-05 18:04

擔心年改結果 退休族湧入台銀分行

2018-07-05 16:09

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

院士選舉終現身 管中閔遇媒體只說這句話

2018-07-05 18:32

國民黨「頭號女戰將」 翻開包包這3樣物品不離身

2018-07-05 13:55

鳳梨價格崩盤？王定宇：刻意操作傷害農民

2018-07-05 13:22

年改上路考委開砲：陳建仁提油滅火 台灣還有救嗎？

2018-07-05 14:22

18趴2年歸零？第一年就沒了 銓敘部這麼說…

2018-07-06 00:12

收到年改處分書 葉毓蘭嘆十年後連看病都負擔不起

2018-07-05 10:48

1斤20元！火龍果棄收 讓猴子吃到飽

2018-07-05 23:59

義美又出手救！ 高志明：將買250噸紅肉火龍果 

2018-07-05 14:52

林聰賢說南部鳳梨價3、40元 果菜合作社打臉又在說謊

2018-07-05 20:17

年改刪退警子女教育補助 葉毓蘭：逼人走上絕路？

2018-07-05 10:34

燃料棒外運 網友怒問：那裡可連署公投救核四？

2018-07-05 15:13

鳳梨農北上抗議被「政治動員」？林聰賢這麼回

2018-07-05 23:02

影／侯友宜台東行遇老婦出車禍 立即下車關心協助

2018-07-05 10:15

完成年金改革 蔡政府將大幅提高軍事投資

2018-07-05 10:55

繼續縮衣節食 李來希再po粽子+鳳梨 網友熱議

2018-07-05 16:06

犯罪為何仍層出不窮？基層警直言績效制度是幫凶

2018-07-05 21:35

關心優存！退休人士擠滿台銀

2018-07-05 14:21

【重磅快評】離岸風電喪權辱國 經濟部嘴硬還踩香蕉？

2018-07-05 20:21

侯友宜台東看火龍果：希望農委會學黃健庭的作法

2018-07-05 11:33

罵月退被減 退職軍人更憂：2年後滾動檢討再扣

2018-07-05 12:07

吳茂昆被彈劾是否先撤職？各說各話…

2018-07-06 00:25

侯若代表綠選 洪耀福：國民黨打侯會慘烈百倍

2018-07-05 18:03

說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02

民調差距近35%？林右昌：不會鬆卸 謝立功：將逆轉勝

2018-07-05 11:43

表／中研院21名新院士誕生 額度依然偏低

2018-07-05 23:50

21人戴中研院院士桂冠 年齡橫跨55歲到80歲

2018-07-05 19:34

看問題／台灣人才斷層 從底端蔓延到頂端

2018-07-06 00:02

大學生提問兩岸一家親 柯P：親是嘴巴親

2018-07-06 00:03

蔡英文出席工研院院慶 抗議如影隨形

2018-07-05 14:49

嘉義縣國中小校長遴選結果公布 年改效應4名校長延退

2018-07-05 10:00

提案彈劾吳茂昆監委 反駁新監委指控

2018-07-05 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top