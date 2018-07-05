高屏立委便當會 蔡總統感冒仍聽建言

2018-07-05 21:55 中央社 台北5日電



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民主進步黨主席蔡英文今天與民進黨高屏立委餐敘。立委轉述，蔡英文雖感冒，但還是全程聽完立委意見，蔡英文開玩笑說，怎麼還有那麼多事要做。

身兼民進黨主席的總統蔡英文晚間在官邸宴請最後一批高屏地區立委，除立委林岱樺因地方上另有行程未出席外，其他立委都到。

與會者還包括總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、民進黨秘書長洪耀福與選舉對策委員會召集人林錫耀。多位與會者表示，總統感冒但仍撐住聽取立委意見。

民進黨立委管碧玲受訪時說，會中廣泛、深入地討論高雄的產業布局與重大建設，包括鐵路地下化最後階段、流行音樂中心、橋頭科學園區、捷運延伸到屏東等，希望能塵埃落定；雖然選情穩定，還是有很多要再加強、加快腳步，蔡總統也責成行政院要有所回應、處理。

民進黨立委鍾佳濱表示，有討論到「有質感的施政，如何讓人民有感」，中央、地方很多都是扎實的政績，卻沒辦法讓民眾感受到，執政黨的包袱一定屬於防守方，現在要正向的將既有政績鋪陳出去，蔡總統也認為立委是最能接地氣、論述政策的，由立委在媒體、選區中擴散出去。

鍾佳濱說，陳菊對高雄相當熟悉，每位立委提到的問題，陳菊在高雄市長任內也都很了解，「難免有時候陳市長會上身」。

另位與會的立委轉述，有屏東立委提到，希望能建高鐵和捷運，蔡總統認為高鐵的難度高，捷運聽起來比較有機會，聽完高屏立委講完各區建設的意見後，蔡總統還開玩笑說，「怎麼還有那麼多事要做」。

民進黨立委劉世芳表示，會談氣氛不錯，高屏兩地選情相對穩定，蔡總統關心高雄市與屏東縣重大建設問題，如橋頭科學園區、高雄市大林蒲遷村問題、流行音樂中心、捷運系統等問題，倒是餐會中沒有出現火龍果、鳳梨、香蕉等議題。

劉世芳說，蔡總統也關心立法院休會後，立委將根據選區與專長進行任務編組，7月15日全代會上午將有選舉造勢的宣誓活動，全黨投入選舉。

民進黨立委賴瑞隆說，對於近來媒體刻意的造謠與抹黑，總統要求行政部門要加快澄清速度。便當會從下午5時30分進行到8時許。