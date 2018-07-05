吳新興參加非華年會 盼聯誼平台永續傳承

2018-07-05 20:58 聯合新聞網 台北訊



僑委會委員長吳新興於非洲地區華人聯誼會第21屆大會開幕典禮致詞。 分享 facebook

僑務委員會委員長吳新興6月3日於南非德班參加非洲地區華人團體聯誼會第21屆大會。這項活動每兩年舉辦一次，來自奈及利亞、馬拉威、烏干達、象牙海岸、模里西斯、賴索托及南非當地逾160位僑領同胞參加。

吳新興致詞時表示，非洲僑胞不分黨派，互相扶持照顧，齊聚一堂共商國是，深具民主風範，令人欽佩。全球各地的聯誼會是僑社重要的交流平台，僑委會將持續協助此平台永續傳承，與時俱進面對時代變化的挑戰。僑委會之前協助亞華年會順利在臺召開，今年11月將協助中南美洲僑胞首度在巴拉圭召開第一屆僑民會議，希望非華年會能樹立典範，同時期盼會議有豐碩成果。

會議主要議程包括由吳新興向僑界說明僑務工作、駐南非代表處經濟組組長梁佳聿進行台灣創新產業暨投資環境報告及台貿中心主任劉千翡分享拓銷非洲市場經驗。大會於閉幕典禮上向總統致敬電並發表共同聯合聲明，擴大臺灣與非洲各國多元雙向交流，凝聚僑界向心力，鞏固非洲支持台灣力量，共創台灣新氣象。大會在總召集人、僑務委員陳俊裕、總幹事陳量成及團隊精心策劃下，圓滿順利落幕。

駐南非代表周唯中、世界台灣商會聯合總會總會長林貴香、監事長許明芳、名譽總會長吳松柏、溫玉霞、名譽監事長黃恆育、非洲臺灣商會聯合總會名譽總會長林資益、孫宗美、宋柏毅、游萬豐、總會長陳阡蕙、監事長明翠中、約堡公安局長孫耀亨、僑務委員陳俊裕、簡湧杰、阮宏仁、僑務諮詢委員廖美華及非洲經貿協會理事長孫杰夫近160人也應邀出席。