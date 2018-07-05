親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
核四燃料棒運美
監院彈劾吳茂昆
政治
軍事
綜合

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

監察院糾正勞動部審查沒把關 勞部駁斥澄清

2018-07-05 17:38聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

「勞基法」新制3月1日上路5個月，不過監察院調查發現，勞動部對於「輪班換班間距」、「例假7休1調整」制度，尤其在審查彈性例外的行業過程中有多項疏失，因此糾正勞動部等4個部會，對此勞動部回應表示尊重。

監察院監委認為，在彈性例外的行業別中，須經「中央目的事業主管機關同意」、「勞動部核准指定」及「工會或勞資會議同意」等三道把關機制，但修法過程中，勞資雙方有歧見，勞動部未能具體掌握及預留充分時間，仍要求各中央目的事業主管機關審查評估後再函報勞動部，從預告前提報的60個行業別，刪減成38個行業別，最後公告時再減12個行業，監察院調查評估作業時程倉促，使得外界質疑勞動部未盡到審慎把關。

對此勞動部澄清，「輪班換班間距」與「例假七休一」規定之例外情形，依法由中央目的事業主管機關與勞動部雙重把關，先經中央目的事業主管機關評估勞雇雙方意見，再報請勞動部。

而勞動部的審議機制，則透過勞、資、政、學組成「勞動基準諮詢會」審議，針對該行業需求是否符合工作特性、特殊原因或符合時間、地點、性質及狀況特殊等4項特定情形，通盤審慎評估。

對於各中央目的事業主管機關提報的行業別，若未有會商勞工團體意見者，均不予提送「勞動基準諮詢會」討論，而指定適用行業的草案，也會在預告期間徵詢各界意見，並函請相關工會針對草案內容表示意見。

勞動部強調，對於《勞動基準法》新制規定例外情形，絕對會與各中央目的事業主管機關共同把關，不會讓例外變成原則，也尊重監察院權責。

「勞基法」新制3月1日上路5個月，監察院調查發現，勞動部審查彈性例外的行業過程中...
「勞基法」新制3月1日上路5個月，監察院調查發現，勞動部審查彈性例外的行業過程中有多項疏失，因此糾正勞動部等4個部會，對此勞動部回應，敬表尊重。圖／本報資料照
分享

勞動部監察院七休一

相關新聞

國民黨「頭號女戰將」 翻開包包這3樣物品不離身

2018-07-05 13:55

教育部長出爐？ 徐國勇：下週會公布

2018-07-05 16:08

馬年底輔選 洪耀福：期待

2018-07-05 17:24

綠台南市長3名參選人訪扁 扁：情理法解讀投法

2018-07-05 17:18

公司法闖關 受益申報、法人成焦點

2018-07-05 17:04

影／大陸將辦「中非論壇」 外交部保證史瓦帝尼不參加

2018-07-05 13:07

外交部：史瓦帝尼和我邦交至死不渝 不會出席中非論壇

2018-07-05 12:43

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

外交部：大使陳經銓病情有改善 館務不受影響

2018-07-05 11:46

年改刪退警子女教育補助 葉毓蘭：逼人走上絕路？

2018-07-05 10:34

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

雙城論壇 北市傾向選後辦

2018-07-05 00:17

連戰下周四訪陸 13日將會習近平

2018-07-05 00:12

諷扁案換人查… 陳師孟帶阿扁赴監院 向張博雅陳情

2018-07-05 00:02

離退人員出境涉違法 國安局：主動移請偵辦

2018-07-04 22:31

與總統餐敘 立委怨軍改國防部錯多難辯護

2018-07-04 22:24

陳明文中常會中建議執行死刑 蔡英文未回應

2018-07-04 22:04

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

景星勳章名稱從何而來 蔡總統IG：出自史記

2018-07-04 19:37

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

臉書好友邀請破千 張善政開臉書粉專了

2018-07-04 18:11

焚化爐弊案定讞藍營籲凝聚力量 綠營稱連任大利多

2018-07-04 17:57

政院同婚小組不開會 陳芳明：民進黨權力在握就變臉

2018-07-04 17:30

柯文哲擬辦6場政見發表或辯論會 姚文智：最好辦60場

2018-07-04 16:53

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

2018選戰開打 吳敦義今常會宣示PK小組下周成軍

2018-07-04 16:18

公投連署開打PK小組開戰 國民黨全面出擊

2018-07-04 16:14

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

影／陳水扁突擊張博雅遞陳情書 抗議扁案換監委不公

2018-07-04 15:44

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

核二廠輻射監測器傳警訊 新北市府要求台電把關

2018-07-04 15:09

核二輻射監測器訊號異常 核安委員會要求台電說明

2018-07-04 14:47

「在ㄍㄢ、聲汙衊中」 徐國勇臉書貼生死筆「辟邪」

2018-07-04 14:40

張博雅未接受陳情書 扁落淚：非常失望

2018-07-04 13:50

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25
看更多

熱門文章

護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

2018-07-05 08:00

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

遭砍退休金李來希稱吃剩飯 周偉航：誰吃了剛煮好的飯？

2018-07-05 02:09

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

綠議員王威中罵網友「你是文盲嗎？」 網友：好大官威

2018-07-05 13:15

驚！國軍年金通知函寄送 遭人為植入bug可能性提升

2018-07-05 12:04

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

國防部通令國軍 軍常服不用再縫部隊臂章

2018-07-05 12:22

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

2018-07-05 14:16

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

紅龍果價跌 屏東31歲青農這樣說

2018-07-04 21:36

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

2018-07-05 16:55

批國民黨蓋核四沒遠見 洪孟楷：蘇貞昌連自己也騙？

2018-07-04 21:38

軍公教年改生效 詩人渡也晚年遇上有生以來大浩劫

2018-07-04 20:51

國民黨「頭號女戰將」 翻開包包這3樣物品不離身

2018-07-05 13:55

漁民嘆「政府不是朋友」 龍應台慚愧不敢動筷子

2018-07-04 20:22

鳳梨價格崩盤？王定宇：刻意操作傷害農民

2018-07-05 13:22

文大宿舍案風波 謝長廷駁阿扁說法

2018-07-05 02:55

收到年改處分書 葉毓蘭嘆十年後連看病都負擔不起

2018-07-05 10:48

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

核四燃料棒運美 為何保密到家、沿路戒護？

2018-07-05 00:07

影／侯友宜台東行遇老婦出車禍 立即下車關心協助

2018-07-05 10:15

吳茂昆遭彈劾 東華校友：與有榮焉變令人汗顏

2018-07-04 18:36

「味董」將入監服刑 衝擊雲林選情

2018-07-05 00:32

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

彈劾吳茂昆案監委爆內鬨 蔡崇義擬張貼協同意見書

2018-07-04 22:10

賠錢運回燃料棒 侯漢廷：核四有罪民進黨才是罪人

2018-07-05 08:21

文大案反而高民調 侯友宜：選舉不是選輸贏

2018-07-04 19:04

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

蔡總統責問政院 下個出問題的水果會是什麼？

2018-07-05 00:36

文大宿舍案 北市：土地分區規定僅可做集合住宅

2018-07-05 02:55

義美又出手救！ 高志明：將買250噸紅肉火龍果 

2018-07-05 14:52

侯友宜台東看火龍果：希望農委會學黃健庭的作法

2018-07-05 11:33

罵月退被減 退職軍人更憂：2年後滾動檢討再扣

2018-07-05 12:07

民調差距近35%？林右昌：不會鬆卸 謝立功：將逆轉勝

2018-07-05 11:43

完成年金改革 蔡政府將大幅提高軍事投資

2018-07-05 10:55

嘉義縣國中小校長遴選結果公布 年改效應4名校長延退

2018-07-05 10:00

關心優存！退休人士擠滿台銀

2018-07-05 14:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top