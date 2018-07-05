監察院糾正勞動部審查沒把關 勞部駁斥澄清

2018-07-05 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



「勞基法」新制3月1日上路5個月，不過監察院調查發現，勞動部對於「輪班換班間距」、「例假7休1調整」制度，尤其在審查彈性例外的行業過程中有多項疏失，因此糾正勞動部等4個部會，對此勞動部回應表示尊重。

監察院監委認為，在彈性例外的行業別中，須經「中央目的事業主管機關同意」、「勞動部核准指定」及「工會或勞資會議同意」等三道把關機制，但修法過程中，勞資雙方有歧見，勞動部未能具體掌握及預留充分時間，仍要求各中央目的事業主管機關審查評估後再函報勞動部，從預告前提報的60個行業別，刪減成38個行業別，最後公告時再減12個行業，監察院調查評估作業時程倉促，使得外界質疑勞動部未盡到審慎把關。

對此勞動部澄清，「輪班換班間距」與「例假七休一」規定之例外情形，依法由中央目的事業主管機關與勞動部雙重把關，先經中央目的事業主管機關評估勞雇雙方意見，再報請勞動部。

而勞動部的審議機制，則透過勞、資、政、學組成「勞動基準諮詢會」審議，針對該行業需求是否符合工作特性、特殊原因或符合時間、地點、性質及狀況特殊等4項特定情形，通盤審慎評估。

對於各中央目的事業主管機關提報的行業別，若未有會商勞工團體意見者，均不予提送「勞動基準諮詢會」討論，而指定適用行業的草案，也會在預告期間徵詢各界意見，並函請相關工會針對草案內容表示意見。