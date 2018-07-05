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說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02聯合新聞網 綜合報導

總統蔡英文2年前在臉書寫道「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全...
總統蔡英文2年前在臉書寫道「阿姨不會讓你白白犧牲，這個社會破了很多洞，我會用盡全力來把他們都補起來」。圖擷取自蔡英文臉書
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台北市內湖女童「小燈泡」命案於3日宣判，王姓凶嫌被依殺人罪判處無期徒刑，總統蔡英文當時的臉書也被網友翻出，當中提到要填補「社會的破網」，對照近期的情殺案、分屍案，讓不少人質疑這段時間政府到底做了什麼，國民黨發言人洪孟楷則質疑：所謂的補破網難道只是文青式謊言？

隨著小燈泡命案的宣判，蔡總統的臉書也被網友挖出，洪孟楷則將蔡政府上任後的種種作為打臉當時的口號。洪孟楷指出，總統當時提到「政府應該要給人民溫暖，而不該只是冰冷的衙門」，然而現在總統所到之處充斥著拒馬及警察圍成的人牆，質疑「難道所謂的溫暖就是讓基層員警在炎陽下罰站嗎？」。

而蔡英文昔日提到「我希望拿出具體的做法，來逐步兌現我的承諾」也遭洪孟楷砲轟，指近日社會凶殺案頻傳，行政院發言人徐國勇卻表示「台灣不良的治安事件都是零星的個案，再怎麼完美的社會，都會有犯罪事件的發生」，發言人所謂「零星的個案」根本就是造成社會不安的因子，然而凶手卻沒有得到符合期待的制裁，洪孟楷不禁問蔡總統：不執行死刑難道就是妳的台灣價值嗎？

蔡政府執政迄今兩年，洪孟楷直言「兩年前的感人語言，兩年後變成打臉的謊言」，認為當年說要補破洞的蔡政府，如今社會命案、重大案件卻仍頻傳，質疑所謂的「補破洞」難道只是「文青式謊言」，認為這惡意說謊的政府應該被人民判出局。

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