教育部長出爐？ 徐國勇：下週會公布

2018-07-05 16:08 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



教育部長人事下週出爐！行政院發言人徐國勇5日受訪時證實，「很快！下禮拜應該就會有消息！」此外，立法院臨時會即將於6日結束，推測會進行部分內閣改組時，政院將一併宣布教育部長人事。

前教育部長吳茂昆5月29日在拔管及個人爭議聲中去職，至今已超過一個月，新任教育部長人選至今遲未公布。行政院5日中午召開行政院會記者會，會後記者堵訪發言人徐國勇，詢問「立法院臨時會快結束了，教育部長人士是否有消息？」徐國勇正面回應表示，「很快！下禮拜應該就會有消息！」記者追問「是在院會記者會公佈嗎？」徐國勇僅倉促回答說：「下禮拜，下禮拜！」

日前才傳出中國醫藥大學校長李文華已獲府方徵詢，並將出任教長，而行政院擬於立院臨時會結束後，進行部分內閣改組時，再一併發布此一人事。不過，消息一出，李文華2日出席中研院士會議對媒體再三澄清：「沒有沒有沒有！真的沒有，我沒有那個能力，不要亂講話。」

外界也點名高教體系出身的代理部長姚立德直接升任部長，包括民進黨立委陳亭妃日前受訪時曾稱讚「姚立德做事蠻穩的」；全教總理事長張旭政也認為，教育部這一個多月來在姚立德的領導下，沒有出什麼太大的問題，既有的計畫也順利的進行。不過，姚立德因具有台大校長遴選會官派委員的身分，且管案爭議至今未歇，恐怕也難以接下部長職位，也傳出府方將另予安排新職。

立法院臨時會即將於6日結束，推測是進行部分內閣改組時，政院將一併宣布教育部長人事。

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