親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
文大宿舍案爭議
監院彈劾吳茂昆
核四燃料棒運美
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

哈登現身「玩很大」請他上節目要花這麼多

他後悔參與「青年儲蓄帳戶」：同學4年後就能進台積電

影／大陸將辦「中非論壇」 外交部保證史瓦帝尼不參加

2018-07-05 13:07聯合報 記者徐宇威╱即時報導

5月布吉納法索與我斷交後，中國大陸仍然持續打壓，不但公開喊話希望9月在北京舉行的「中非合作論壇」峰會，所有的非洲國家都要參加，「一個都不少」出現在中非合作的全家福照片中。各界關切史瓦帝尼會不會出席？上午在外交部例行記者會上，外交部亞西及非洲司司長劉邦治保證，史瓦帝尼沒收到邀請也不會參加，國王恩史瓦帝三世更表示，台史關係至死不渝，不過，我國駐在史瓦帝尼大使陳經銓積勞成疾，中風病倒，目前在南非醫院進行治療，外交部也說目前身體狀況已經逐漸好轉。

蔡英文總統（右）與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世陛下（左）。報系資料照
蔡英文總統（右）與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世陛下（左）。報系資料照
分享

外交部非洲北京史瓦濟蘭史瓦帝尼

相關新聞

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

外交部：史瓦帝尼和我邦交至死不渝 不會出席中非論壇

2018-07-05 12:43

外交部：大使陳經銓病情有改善 館務不受影響

2018-07-05 11:46

年改刪退警子女教育補助 葉毓蘭：逼人走上絕路？

2018-07-05 10:34

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

雙城論壇 北市傾向選後辦

2018-07-05 00:17

連戰下周四訪陸 13日將會習近平

2018-07-05 00:12

諷扁案換人查… 陳師孟帶阿扁赴監院 向張博雅陳情

2018-07-05 00:02

離退人員出境涉違法 國安局：主動移請偵辦

2018-07-04 22:31

與總統餐敘 立委怨軍改國防部錯多難辯護

2018-07-04 22:24

陳明文中常會中建議執行死刑 蔡英文未回應

2018-07-04 22:04

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

景星勳章名稱從何而來 蔡總統IG：出自史記

2018-07-04 19:37

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

臉書好友邀請破千 張善政開臉書粉專了

2018-07-04 18:11

焚化爐弊案定讞藍營籲凝聚力量 綠營稱連任大利多

2018-07-04 17:57

政院同婚小組不開會 陳芳明：民進黨權力在握就變臉

2018-07-04 17:30

柯文哲擬辦6場政見發表或辯論會 姚文智：最好辦60場

2018-07-04 16:53

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

2018選戰開打 吳敦義今常會宣示PK小組下周成軍

2018-07-04 16:18

公投連署開打PK小組開戰 國民黨全面出擊

2018-07-04 16:14

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

影／陳水扁突擊張博雅遞陳情書 抗議扁案換監委不公

2018-07-04 15:44

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

核二廠輻射監測器傳警訊 新北市府要求台電把關

2018-07-04 15:09

核二輻射監測器訊號異常 核安委員會要求台電說明

2018-07-04 14:47

「在ㄍㄢ、聲汙衊中」 徐國勇臉書貼生死筆「辟邪」

2018-07-04 14:40

張博雅未接受陳情書 扁落淚：非常失望

2018-07-04 13:50

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25

陳師孟再度約詢約陳水扁 諷扁案調查近結案？

2018-07-04 12:47

未迴避…第二次約詢陳水扁 陳師孟再惹議

2018-07-04 12:33

陳師孟約詢陳水扁

2018-07-04 12:25

陳水扁赴監院見張博雅 籲勿讓青天招牌蒙汙點

2018-07-04 12:18

監委陳師孟約詢陳水扁 中監：知道並尊重

2018-07-04 12:12

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50
看更多

熱門文章

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

2018-07-05 08:00

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

核四燃料棒送出國 核終戰神：謊言被動搖執政者害怕了

2018-07-04 17:43

遭砍退休金李來希稱吃剩飯 周偉航：誰吃了剛煮好的飯？

2018-07-05 02:09

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

紅龍果價跌 屏東31歲青農這樣說

2018-07-04 21:36

批國民黨蓋核四沒遠見 洪孟楷：蘇貞昌連自己也騙？

2018-07-04 21:38

軍公教年改生效 詩人渡也晚年遇上有生以來大浩劫

2018-07-04 20:51

不滿被「摸頭」 鳳梨農北上怒吼：政府無能！

2018-07-04 14:35

漁民嘆「政府不是朋友」 龍應台慚愧不敢動筷子

2018-07-04 20:22

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

文大宿舍案風波 謝長廷駁阿扁說法

2018-07-05 02:55

驚！國軍年金通知函寄送 遭人為植入bug可能性提升

2018-07-05 12:04

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

核四燃料棒運美 為何保密到家、沿路戒護？

2018-07-05 00:07

核四燃料棒運回美 蘇貞昌：國民黨當年沒能力處理

2018-07-04 13:56

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

吳茂昆遭彈劾 東華校友：與有榮焉變令人汗顏

2018-07-04 18:36

「味董」將入監服刑 衝擊雲林選情

2018-07-05 00:32

「在ㄍㄢ、聲汙衊中」 徐國勇臉書貼生死筆「辟邪」

2018-07-04 14:40

彈劾吳茂昆案監委爆內鬨 蔡崇義擬張貼協同意見書

2018-07-04 22:10

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

文大案反而高民調 侯友宜：選舉不是選輸贏

2018-07-04 19:04

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

賠錢運回燃料棒 侯漢廷：核四有罪民進黨才是罪人

2018-07-05 08:21

關廟鳳梨崩盤？ 王定宇：台南產季結束誰在操弄行情

2018-07-04 16:00

鳳梨農也抗議 蔡英文問行政部門：下一個水果是什麼？

2018-07-04 16:31

大群館爭議 宿舍自治會：解約罔顧學生權益

2018-07-04 16:29

蔡總統責問政院 下個出問題的水果會是什麼？

2018-07-05 00:36

收到年改處分書 葉毓蘭嘆十年後連看病都負擔不起

2018-07-05 10:48

談生老病死 柯文哲：管子插著、一直洗腎算活著嗎？

2018-07-04 14:11

文大宿舍案 北市：土地分區規定僅可做集合住宅

2018-07-05 02:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top