AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文（右）3日頒授大綬景星勳章給美國在台協會處長梅健華（Kin Moy）（左），梅健華大展幽默感的笑說，現在失業了，蔡總統應該蠻樂意幫忙牽線，聽說台大校長最近開缺，「也許我可以試試看」。 中央社 分享 facebook

美國在台協會（AIT）處長梅健華將卸任，酈英傑（Brent Christensen）將接替梅健華，出任美國在台協會台北辦事處處長，而總統蔡英文也在7月3日頒授梅健華「大綬景星勳章」，表彰他對台美關係的貢獻。

梅健華在致詞中幽默表示，接下來他沒工作就是失業了，「我想蔡總統這邊應該是蠻樂意幫我牽線，聽說最近台大校長這邊有開缺，也許我能試試看。」

他講的這番話雖然被不少人看成是開玩笑的話，但美國伊利諾州立大學教授、北美台灣人教授協會會長李中志卻有不同看法，他在臉書po文寫道，「AIT梅健華幽了台大校長出缺一默，其實不只是冷笑話一則，透露的訊息耐人尋味。」

李中志從四點分析，其一，台大校長遴選案爭議多時，至今仍找不到校長，但AIT自始自終都在密切關注這件事，再來，AIT認可教育部的做法，所以台大校長出缺，不是卡住，第三，台大校長的人選「親中不如親美」，第四，AIT卸任處長去當台大校長不錯，李中志認為，「其實台大的水準會三級跳。」

教育部「拔管」至今近半年來，折損潘文忠、吳茂昆兩任部長，台大校長至今懸缺已逾一年，而昨天（4日）中研院舉行院士會議，以80票表決通過，國立大學校長遴選時，教育部應尊重大學法精神及規定，執行校長聘任事宜，期間管中閔還首度現身人社組討論現場，不過因提案內容與他有關，他旋即離開。