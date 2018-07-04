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男子住上海10年後回台 不明白台灣有什麼不好

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

駐日代表謝長廷。聯合報系資料照
駐日代表謝長廷。聯合報系資料照
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駐日代表謝長廷稍早在臉書回應前總統陳水扁，自己12年前在台北市長選舉並沒有主打郝龍斌宿舍問題；他並回嗆陳水扁競選台北市長連任時，擁有龐大資源和現任優勢還是敗選，可見選戦勝負因素很多，事後簡化怪罪為主打什麼並不公平。他說，綠營候選人均面臨辛苦的選戰，朋友如有發現什麼選戰缺點，私下告知當事人即可，不必大聲喧嚷，遭到見縫插針為酸言冷語。

謝長廷在臉書表示，陳水扁透過「勇哥物語」指他12年前台北市長選舉主打郝龍斌宿舍問題，結果輸17萬票，質疑綠營在新北市質疑侯友宜的文大宿舍的作法。不少人因此前來詢問。對此他提出三點看法。

一、2006年他選台北市長。前一年、2005年民進黨的縣長選舉席次輸剩6位，整個大勢對民進黨不利。而且2006年又是紅衫軍圍城之年，綠營士氣低落。阿扁央求他參選台北市長，避免綠營整個崩盤，也避免他在高雄的建設無法繼續，所以當時説好的策略是主攻市政，主打高雄經驗，希望兩市都在談高雄，至少穏住高雄，雖然當年其他攻防還有録音帶、花博、宿舍等議題，但並沒有什麼主攻宿舍的事。

二、謝長廷提到，陳水扁自己選連任時，市政滿意度超過七成，又擁有龐大資源和現任優勢仍然敗選，得票率是45.9％。可見選戦勝負因素很多，大勢和基本結構也很重要。事後簡化怪罪為主打什麼並不公平。何況時空人物均不同，他當年不行並不代表現在的候選人也不行，道理甚明。目前改革引起的積怨尚待疏解，大勢的確不利執政黨，綠營候選人均面臨辛苦的選戰，需要的是溫暖與鼔勵。朋友如有發現什麼選戰缺點，私下告知當事人即可，不必大聲喧嚷，遭到見縫插針為酸言冷語。

三、選舉本來也是候選人互相檢驗的過程。針對對方的弊端或缺失，加以質疑，並沒有什麼不妥。我們應該批評唾棄的是造假抹黑的技倆。

謝長廷回憶，2006年他選台北市長的投票前九天，突然有高雄市前議員陳春生由立委邱毅陪同舉行記者會，指控以前高雄市長選舉的緋聞錄音帶是由他交付給陳春生，事件是我幕後指使云云，電視T台每夜擴大談話播出，我被名嘴辱罵為奧步陰謀的始作俑者，一時百囗莫辯。為防止傷害擴大，我提出刑事控告，但又有一位前高市官員林宏明出來証稱他在場有目睹我交付云云，因此檢察官對我的控告嗤之以鼻，以不起訴處分結案。後來我花很多時間明查暗訪，找出疑點和証據，先把那不起訴處分翻案，然後續行民刑事訴訟，我自己出面接受測謊、接受被告律師詰問及多次法庭辯論，過程曲折勝過電影情節，最後証明是一埸抹黑大戲。陳春生、林宏明兩人都判罪入獄，並須賠償我共230萬元定讞。這件抹黑對我個人及市長選舉影響更大。雖然法院已經認證是造謠抹黑，但一直到最近，網路還有不知情網友質疑錄音帶是我所製作做的，但我已經無精力澄清或追究。「抹黑一張嘴，澄清跑斷腿」，就是我的體驗。

宿舍陳水扁

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