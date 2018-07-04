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2016年後台灣第一人！連戰7月13日登陸會習近平

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2016後台灣第一人 連戰7月13日登陸會習近平

2018-07-04 19:42聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨前主席連戰。 圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席連戰。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨前主席連戰7月12日將率團訪問中國大陸，團員人數多達50人，此行除了參訪、祭祖，連戰並將與中共總書記習近平會面，這是習近平出任大陸國家領導人後，連戰第四次與習近平進行公開的「連習會」，也是2016年台灣再度政黨輪替後，台灣政壇登陸會見習近平的台灣第一人。

據了解，連戰一行7月12日將先拜會國台辦主任劉結一，13日在北京會見習近平。隨行團員除了郭台銘、蔡明忠等企業家及國民黨中央委員連勝文等，還有前職棒球員陳金鋒，國民黨主席，吳敦義還特別指派黨主席特助周繼祥參與。

據了解，連戰在確定訪陸行程後，特別請國民黨副主席林豐正向吳敦義說明，吳敦義則指示周繼祥隨行給予協助。

相關人士透露，連戰確實有這項預定行程，不過由於雙方還在聯繫中，包括同行成員、行程都還在安排中，在尚未確定前，無法對外進一步說明。

相關人士表示，一旦正式決定，包括日期、行程，就會對外公開，最快預計下週將正式對外公布。

另外，由國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱發起的第一屆海峽兩岸青年發展論壇，將於6日帶領200位台灣青年，前往浙江省杭州市參加。

洪秀柱辦公室發言人李昶志表示，第一屆海峽兩岸青年發展論壇，是中華青雁和平教育基金會與大陸有關部門共同舉辦，論壇為期6天，除主論壇外，還有三個分論壇，並於分論壇後結束安排參訪浙江省嘉興市、湖州市、紹興市等地。

李昶志表示，第一屆海峽兩岸青年發展論壇，主題為「攜手開創新時代」，強調「新時代」在兩岸所處的歷史方位，希望發掘新時代的內涵與機遇，展現新時代的特色與願景，發展新時代的生機與創新。並著重兩岸青年「攜手開創」，共同為兩岸關係和平發展作出新的貢獻。

連戰習近平

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