臉書好友邀請破千 張善政開臉書粉專了

2018-07-04 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院前院長張善政因為臉書好友到達上限，今天宣布成立粉絲專頁。他開心的在個人臉書告訴大家，「我的粉絲專頁開張了！」

張善政表示，前年卸任院長職務後，開始用臉書保持與眾多好友聯絡，未料沒多久就達到好友上限，別人無法直接加他為好友，只能對他送出好友邀請。

張善政說，兩周前等待他回應的好友邀請破千，「我終於面對現實，知道必須開啟粉絲專頁了！」