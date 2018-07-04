陳師孟約詢陳水扁 中監：尊重監委職權

2018-07-04 18:19 中央社 台中4日電



監察委員陳師孟。聯合報系記者謝育炘／攝影 分享 facebook

監察委員陳師孟今天就扁案換法官一事，約詢前總統陳水扁，結束後陳水扁拜會監察院長張博雅並陳情。台中監獄表示，尊重監委行使職權，沒有違規問題。

陳師孟今天上午約詢陳水扁，就過去扁案換法官一事進行調查，約詢一小時後，陳水扁拜會監察院長張博雅，抗議監察院半途換監委，認為是政治性的裁判，非常不公平。

台中監獄副典獄長李進國表示，事先就已獲知前總統陳水扁今天北上監察院，因屬非公開行程不需要申請，尊重監察委員行使職權，陳水扁只要約詢後依照規定返回住處，就沒有違規的問題。