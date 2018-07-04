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蔡英文稱讚桃園市是執政的亮點城市與典範

2018-07-04 15:08聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

民進黨中常會邀請執政縣市長進行「一縣市、一政績、一故事」執政縣市施政亮點報告。下午邀請桃園市長鄭文燦以「族群匯聚•文化桃園」為題，說明施政成果報告；也邀請桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠（A-Sun）頭目與平鎮阿美米干第三代負責人王恩寧，說他們親身經歷桃園的改變、談他們心中的桃園。民進黨主席蔡英文在聽取報告，稱讚桃園市是執政的亮點城市，執政的典範。

民進黨中常會邀請平鎮阿美米干第三代負責人王恩寧，以親身經歷桃園的改變、談他們心中...
民進黨中常會邀請平鎮阿美米干第三代負責人王恩寧，以親身經歷桃園的改變、談他們心中的桃園。記者黃義書／攝影
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民進黨主席蔡英文（右二）在聽取桃園巿長鄭文燦（左二）報告，稱讚桃園市是執政的亮點...
民進黨主席蔡英文（右二）在聽取桃園巿長鄭文燦（左二）報告，稱讚桃園市是執政的亮點城市，執政的典範。記者黃義書／攝影
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民進黨主席蔡英文（右二）在聽取桃園巿長鄭文燦（左二）報告，稱讚桃園市是執政的亮點...
民進黨主席蔡英文（右二）在聽取桃園巿長鄭文燦（左二）報告，稱讚桃園市是執政的亮點城市，執政的典範。記者黃義書／攝影
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民進黨中常會邀請桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠（A-Sun）頭目，談他們心中的桃園...
民進黨中常會邀請桃園大漢溪畔崁津部落的蔡銘忠（A-Sun）頭目，談他們心中的桃園。記者黃義書／攝影
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民進黨中常會邀請桃園市長鄭文燦以「族群匯聚•文化桃園」說明施政成果報告。記者黃義...
民進黨中常會邀請桃園市長鄭文燦以「族群匯聚•文化桃園」說明施政成果報告。記者黃義書／攝影
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民進黨鄭文燦中常會

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