名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25 聯合新聞網 綜合報導



政論節目有時會開放call in，讓觀眾一同參與議題討論，但遇到來踢館的多少有點尷尬。網友分享2年前的政論節目，節目主軸本在批評柯文哲對內湖交通壅塞拿不出辦法，卻遇到一名男子打進來說交通很順暢，還怒罵來賓說謊，害現場氣氛降到冰點。

台北市長柯文哲（中）。記者王彥鈞／攝影 分享 facebook

有網友在臉書分享一段2016年政論節目的影片，在討論台北市內湖交通阻塞的問題，導致柯P滿意度只剩4成7。來賓批評三環三縱做下去之後，道路的血管就變窄了，主持人汪潔民跟著幫腔道「血管就這麼大，高血壓就出來了」。

接著汪潔民開放民眾call in，第一位打來的是新北市的王先生，王先生劈頭就說「真的是太誇張了」，他自稱住汐止，早上10點開車載爸媽到內湖的花市，去完花市開到市民大道，接著到復興北路，最後到善導寺祭拜祖先，「一路大順暢」。

他痛批主持人和來賓「你們講什麼屁話」、「不要臉的髒東西，都說謊話」。汪潔民雖然臉上掛著笑容，但看的出相當尷尬，他後面也坦承被王先生罵，心裡真有點不開心。網友笑翻：「政論節目都同溫層取暖，經不起異言堂」、「難怪現在都不敢開放call in了」、「觀眾很會，還先鋪梗再打臉」。

觀眾痛批主持人「你們講什麼屁話」、「不要臉的髒東西，都說謊話」。汪潔民雖然臉上掛著笑容，但看的出相當尷尬。取自臉書 分享 facebook

針對內湖交通壅塞，柯P在受訪時表示內湖的交通壅塞問題是「都市計畫失敗」，還直言「內湖交通沒救了」。2016年時任的交通局長研擬了尖峰時刻收取壅塞費等方案，欲向柯文哲提報。2017年底柯P再祭多招要替內湖交通「急救」，包括「推動大眾運輸」、「提升道路系統效率」、「和民間企業合作，降低私人車輛需求」等等。