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文大宿舍認定前後不一 朱立倫：守法民眾無所適從

2018-07-04 10:37聯合報 記者祁容玉╱即時報導

台北市府昨認定文化大學大群館違反土地使用分區規範，新北市長朱立倫今表示，北市府認...
台北市府昨認定文化大學大群館違反土地使用分區規範，新北市長朱立倫今表示，北市府認定前後不一的矛盾，會讓所有守法的民眾無所適從。記者祁容玉／攝影
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台北市府昨認定文化大學大群館屬寄宿住宅，違反土地使用分區規範，國民黨新北市長參選人侯友宜表示將請又昱公司與文大解約，但也同時質疑北市府前後認定不一。新北市長朱立倫今表示，北市府這樣的矛盾，相信會讓所有守法的民眾無所適從。

文化大學大群館昨被北市府認定違反土地使用分區規範，台北市都發局長林洲民說，都發局有建築管理和都市計畫2個體系，建管處依建築管理相關法規，2012年會勘認定大群館有學生住宿事實，才要求以「寄宿舍（H1類）」標準進行公安申報；另一體系是都市計畫相關，最近才以都市計畫標準認定該大樓不可作為學生宿舍。

侯友宜競選辦公室昨對台北市府都發局內2個體系認定前後不一提出質疑，新北市長朱立倫今天也說，大群館21年來都被台北市府認定為合法，然後今天台北市府卻說違規，然後北市府又說大群館可以出租給學生住，但是不可以當作宿舍，類似這樣子的矛盾，相信是讓所有守法的民眾無所適從。

朱立倫表示，台灣的政治很妙，平常都可以是合法的，選舉就可以變成不合法，一棟建物可以出租給學生，不可以當作宿舍，以後法令怎麼樣去適用，他並指出，法令是用問題不是只有針對文大，可能是以成所有的土地使用分區管制，都會碰到這樣的矛盾，這不是今天為了一個政治事件，去做這樣一個政治判定，就能夠解決的。

台北市府昨認定文化大學大群館違反土地使用分區規範，新北市長朱立倫今表示，北市府認...
台北市府昨認定文化大學大群館違反土地使用分區規範，新北市長朱立倫今表示，北市府認定前後不一的矛盾，會讓所有守法的民眾無所適從。記者祁容玉／攝影
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宿舍朱立倫侯友宜九合一選舉2018新北市選舉

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