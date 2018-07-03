大群館宿舍爭議 教部：要求文大限期改善

2018-07-03 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台北市政府今天認定，文化大學大群館違規作為寄宿住宅使用。對此，教育部表示，教育部尊重地方政府主管機關，將發函文大，要求文大限期改善，並提出因應方案，保障住宿生權益。如果總床位數有調整，將納入私校獎補助款核算依據。台北市政府就大群館土地使用之認定結果，與教育部規定並無抵觸。

教育部表示，學校若須租用校外宿舍時，須具經法院公證之租約及符合當地縣市政府土地使用分區規定、消防安檢等相關法規後，學校才能自行認列，並每年提報至教育部大學校院校務基本資料庫，列入教育部作為私校獎補助核配項目。

教育部指出，宿舍是否為教育設施的認定，需經土地機關的縣市政府認定，文化大學大群館既經台北市政府認定該土地違規使用且非屬教育設施，學校自不得將大群館認列為宿舍，提報作為私校獎補助核算依據。因此，台北市政府就大群館土地使用之認定結果，與教育部規定並無扞格。

教育部高教司長朱俊彰受訪時表示，大群館的住宿學生突然要再去找地方住，恐怕有些困難，教育部會要求文大，看看可否從校園空間處理。

朱俊彰說，依照北市府的認定，文大也不能再將大群館任列為宿舍，提報作為私校獎補助核算依據。如果無法另外找到床位，代表資料有異動，獎補助會有所調整。

媒體追問，是否會追回已發的獎補助款？朱俊彰未直接回應，只強調獎補助款有一定的審議機制。

根據教育部統計，目前大專學生總數約106.2萬人（日間部），宿舍床位總量為32.8萬床，每年申請住宿人數為35.2萬人，獲准住宿29萬人。但各縣市、各校的狀況差異很大，有的床位很競爭，有的剩很多。