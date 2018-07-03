親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨官網被駭
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

空汙法過了中古車市不能碰？ 網友提4大關鍵重點

前教長吳茂昆遭彈劾 台大教授：盼新人選「以德服人」

2018-07-03 22:10聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部長、中研院士吳茂昆在東華大學校長任內，使用學校專利到美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利，今天遭到監察院具名投票通過彈劾。對此有台大教授表示，從吳茂昆身上學到，會做研究也要有崇高的道德觀，才是真正能值得尊敬的人。盼政府審選下任教育部長人選，才能「以德服人」。

監察院今上午通過彈劾吳茂昆，所有委員均投下贊成票，並且通過採取具名公布。對此，中研院院長廖俊智接受媒體採訪時，表示一切按規定處理。中研院則發出新聞稿表示，吳茂昆除了是中研院院士，也是中研院物理所特聘研究員。彈劾案後，還須送公懲會審理，職務不受影響，後續須視公懲會判決依法辦理。

吳茂昆晚間隨即透過中央社發出聲明回擊，指委員在不全然了解學校專利運作下做出彈劾，深表遺憾，並強調自己幫助學生創業的初心不曾改變。聲明中說，他無論在台灣或是美國成立師沛恩公司，都是為了協助學生創業，所有股東都清楚專利權屬於東華大學，目前美國師沛恩的技轉作業也正在轉回給東華大學。

至於監察院在彈劾案由中說，美國師沛恩公司在進行美國專利申請時的申請費用疑義，違反公務員服務法及利益衝突迴避等規定；吳茂昆也反駁，強調一切專利申請過程都符合學校規定，且發明的專利審核或費用申請等，都由校方研發處負責，不是校長個人所能決定。

一名不願具名的台大教授則說，擔任大學校長是極高榮譽，但從吳茂昆身上卻看不見領袖風範，這樣的人竟然還被延攬當教育部長，政府難道不用道歉嗎？從吳茂昆身上發現，會做研究也要有崇高的道德觀，才是真正能值得尊敬的人。建議吳茂昆多去上些心靈課程，自我反省，也盼審選下任教育部長人選，才能「以德服人」。

台大自主聯盟成員、台大教授蘇宏達則表示，他尊重吳院士專利案的處置結果，雖然吳茂昆擔任教長時「拔管」，但與大學自主是兩回事，不會落井下石。教育部則未對此回應。

台大於今年1月5日遴選出財金系教授管中閔為新任校長，聘任案「卡」在教育部超過100天後，前教育部長潘文忠因無法執行「拔管」任務於4月14日請辭，隨即由行政院長賴清德欽點中研院士吳茂昆接手，並於19日上任，就任僅一周，便於27日火速拔管，但之後吳茂昆陷入赴陸爭議，經查屬實，於5月29日請辭，在位短短41天。

前教育部長吳茂昆。報系資料照
前教育部長吳茂昆。報系資料照
分享

吳茂昆專利教育部

相關新聞

賴清德向陸客喊話 謝立功：台獨理想填不飽肚子

2018-07-03 21:25

蔡總統餐敘談年底選舉 請立委「認養」輔選縣市議員

2018-07-03 20:44

朱立倫宴請馬政府閣員 與會人士：朱和吳敦義互動熱絡

2018-07-03 22:32

同婚入民法公投 中選會審議通過

2018-07-03 20:28

國民黨嘉興街宿舍賣掉了 台北分署：錢不會全給黨產會

2018-07-03 19:25

黨產遭拍賣 國民黨將請求國賠並追究失職人員責任

2018-07-03 19:09

國民黨反空汙公投案過了 反核食案被駁回

2018-07-03 18:30

賴清德舉大立光為例：擴大釋出產業用地 協助企業設廠

2018-07-03 18:23

與政院做最後討論 民進黨團周五不斷電表決公司法

2018-07-03 18:03

賴清德向陸客喊話：非常歡迎中國大陸觀光客來台旅遊

2018-07-03 17:45

時力邀林佳龍盧秀燕簽空汙承諾 藍綠互指笑話

2018-07-03 17:20

追徵轉帳撥用8億多元案 國民黨：違法應停止執行

2018-07-03 16:44

國民黨北市嘉興街宿舍 1526萬拍賣掉了

2018-07-03 16:07

【即時短評】網攻、外交戰、軍機繞台 兩岸要怎麼親？

2018-07-03 15:55

前瞻釋憲二度闖關 綠黨團：不應為反對而反對

2018-07-03 13:29

助選民打官司敗訴遭嗆 黃國書罵選民沒良心

2018-07-03 12:19

黃國昌臉書怒批宏達電 「台灣裁員、中國灑錢」

2018-07-03 10:39

氣爆善後疑點多 孫大千：國中程度邏輯 高市誠實答

2018-07-03 10:12

【重磅快評】大選年解禁社子島 兩河匯流又如何？

2018-07-03 09:58

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

2018-07-03 08:00

綠委提第2條高鐵 藍酸：不如設2總統刺激小英進步

2018-07-03 06:38

陳明通：蔡習會 解決兩岸歧見正道

2018-07-03 00:01

柯文哲：今年雙城論壇仍在台北辦

2018-07-02 23:44

公投綁大選怎投票？領投完九合一 再領公投票

2018-07-02 23:40

打球不打仗 馬英九、丁守中現身海峽盃

2018-07-02 23:18

教長懸缺 府笑稱可猜世界盃冠軍 黃國昌：豈只遺憾

2018-07-02 23:02

明年基本工資將再調高？ 施俊吉召集研商影響評估

2018-07-02 22:43

馬英九、丁守中出席海峽盃 丁：多打球就不會打仗

2018-07-02 20:33

戴資穎再奪冠 賴揆：感謝小戴為台灣所做的一切

2018-07-02 18:10

影／全國童軍大露營「兩岸一家親」？ 旗幟標語竟同框

2018-07-02 16:51

年金改革推手柯建銘：以後沒比這個更難的法案了

2018-06-27 16:12
看更多

熱門文章

出賣東華大學專利！ 監察院全員記名通過彈劾吳茂昆

2018-07-03 15:06

認定文大宿舍違規使用！北市府發函促文大、又昱速改善

2018-07-03 10:03

退俸縮水 比官方數字高…國防部認了

2018-07-03 00:11

綠委提第2條高鐵 藍酸：不如設2總統刺激小英進步

2018-07-03 06:38

馬英九再選總統？韓國瑜：說到他的能力 基層多搖頭

2018-07-03 14:26

極端氣候！香蕉、鳳梨價崩 下一波輪到火龍果？

2018-07-02 23:39

北市認文大宿舍違規 侯友宜發聲明：會和文大解約

2018-07-03 11:59

北市都發局認定宿舍違規使用 文大：前後矛盾深感遺憾

2018-07-03 11:01

民進黨官網遭陸網友駭 「蔡英文一定要連任」

2018-07-03 08:58

綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票

2018-07-03 08:09

李來希揭退休俸剩3萬8 網友：被砍應該

2018-07-03 15:05

都發局認定大群館違規 柯P：又昱直接租學生就合法

2018-07-03 12:06

氣爆善後疑點多 孫大千：國中程度邏輯 高市誠實答

2018-07-03 10:12

賴清德向陸客喊話：非常歡迎中國大陸觀光客來台旅遊

2018-07-03 17:45

蝦米！此案也叫歷史共業 那什麼不是歷史共業

2018-07-03 09:00

姚文智選市長打「台灣中國」 孫大千：認真點 別做夢了

2018-07-03 08:23

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

2018-07-03 08:00

影／大群館爭議 侯友宜遇外甥納豆：要不要幫我擋子彈

2018-07-03 18:01

怎麼減的？刷完存摺 一票人轉身去訴願

2018-07-03 00:14

教長懸缺 府笑稱可猜世界盃冠軍 黃國昌：豈只遺憾

2018-07-02 23:02

陳致中找陳其邁拍宣傳照 李明賢：喚醒人民痛苦記憶

2018-07-03 13:30

文大宿舍被認定違規使用 侯辦朝「解約」處理

2018-07-03 10:38

到底怎麼算的？退俸扣減 國防部忙滅火

2018-07-03 00:07

【重磅快評】北市府製造文大宿舍髮夾彎 到底愚弄誰？

2018-07-03 16:54

侯友宜3千金出資又昱850萬 段宜康：當時17、8、4歲

2018-07-03 14:29

與謝文進合作拉下林智堅？許明財：不可能改選議長

2018-07-03 13:03

吳茂昆遭彈劾 柯志恩轟：政院替吳擦脂抹粉不遺餘力

2018-07-03 16:47

又昱直接租學生就合法？彭盛韶：不改格局還是違法

2018-07-03 16:03

出國留學大減遑論國際名校教書 「台灣院士十年後出現斷層」

2018-07-03 02:39

新監委「踢館」發表意見書 認為吳茂昆未必圖利

2018-07-03 17:23

不滿被指包庇犯罪部屬 海軍司令黃曙光要蘋果日報道歉

2018-07-03 02:37

文大宿舍如何解套 侯友宜：不是柯文哲說了算

2018-07-03 18:34

資深領得比資淺少 全教產啟動退休金司法戰

2018-07-03 11:05

侯辦三問林洲民 並要林向社會大眾道歉

2018-07-03 18:30

文大宿舍案 柯文哲：不曉得怎麼辦

2018-07-02 23:29

黃國昌臉書怒批宏達電 「台灣裁員、中國灑錢」

2018-07-03 10:39

將離職獲頒勳章 梅健華說笑：聽說台大校長有開缺

2018-07-03 12:27

原贈布吉納法索軍備 國防部：8月底送回台灣

2018-07-03 13:31

教師補償金機制 下會期再戰

2018-07-03 00:19

大群館違規 羅智強：聯蘇打侯 柯文哲遞出投名狀

2018-07-03 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top