前教長吳茂昆遭彈劾 台大教授：盼新人選「以德服人」

2018-07-03 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



前教育部長、中研院士吳茂昆在東華大學校長任內，使用學校專利到美國開設師沛恩生技公司，並向中國取得專利，今天遭到監察院具名投票通過彈劾。對此有台大教授表示，從吳茂昆身上學到，會做研究也要有崇高的道德觀，才是真正能值得尊敬的人。盼政府審選下任教育部長人選，才能「以德服人」。

監察院今上午通過彈劾吳茂昆，所有委員均投下贊成票，並且通過採取具名公布。對此，中研院院長廖俊智接受媒體採訪時，表示一切按規定處理。中研院則發出新聞稿表示，吳茂昆除了是中研院院士，也是中研院物理所特聘研究員。彈劾案後，還須送公懲會審理，職務不受影響，後續須視公懲會判決依法辦理。

吳茂昆晚間隨即透過中央社發出聲明回擊，指委員在不全然了解學校專利運作下做出彈劾，深表遺憾，並強調自己幫助學生創業的初心不曾改變。聲明中說，他無論在台灣或是美國成立師沛恩公司，都是為了協助學生創業，所有股東都清楚專利權屬於東華大學，目前美國師沛恩的技轉作業也正在轉回給東華大學。

至於監察院在彈劾案由中說，美國師沛恩公司在進行美國專利申請時的申請費用疑義，違反公務員服務法及利益衝突迴避等規定；吳茂昆也反駁，強調一切專利申請過程都符合學校規定，且發明的專利審核或費用申請等，都由校方研發處負責，不是校長個人所能決定。

一名不願具名的台大教授則說，擔任大學校長是極高榮譽，但從吳茂昆身上卻看不見領袖風範，這樣的人竟然還被延攬當教育部長，政府難道不用道歉嗎？從吳茂昆身上發現，會做研究也要有崇高的道德觀，才是真正能值得尊敬的人。建議吳茂昆多去上些心靈課程，自我反省，也盼審選下任教育部長人選，才能「以德服人」。

台大自主聯盟成員、台大教授蘇宏達則表示，他尊重吳院士專利案的處置結果，雖然吳茂昆擔任教長時「拔管」，但與大學自主是兩回事，不會落井下石。教育部則未對此回應。