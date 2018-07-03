與綠委餐敘 蔡總統：劉櫂豪13年磨一劍

2018-07-03 21:45 中央社 台北3日電



身兼民進黨主席的總統蔡英文今天與民進黨桃竹苗、花東立委餐敘。台東縣長參選人劉櫂豪說，首次參選女兒才7歲，如今已20歲有投票權，蔡總統形容他是「13年磨一劍」。

據透露，晚間出席的包括民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美、蕭美琴、劉櫂豪；另外，總統府副秘書長劉建忻、行政院秘書長卓榮泰、民進黨選對會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福等人都出席。

劉櫂豪受訪時表示，因為自己是縣長參選人，大家都非常關心目前選情，他認為台東的選情是「審慎樂觀」；他也向蔡總統說，自己第一次參選是13年前，當時才38歲，那時候女兒才7歲，現在都已經有投票權，總統形容他是「13年磨一劍」。

劉櫂豪說，他向蔡總統報告，現在由他當縣長「是非常好的時機」，有了在中央的歷練，是「剛剛好」的時機；大家也非常關心，看有沒有能協助他的地方，不只是對他個人，而是對東部的關心，他覺得滿好的。

與會者表示，會中劉櫂豪特別從台東北上，劉櫂豪「13年磨一劍」，第一次參選女兒才7歲，如今已經20歲，這段談話真的很感人；與會者轉述，對於台東縣的選情，蔡總統相當關心，也請卓榮泰、洪耀福要多了解台東縣的需要。

與會者也說，花蓮選出的立委蕭美琴用餐到一半，就趕回花蓮跑行程；會中蕭美琴說明花蓮縣民代參選狀況，前花蓮市長田智宣的妻子張美慧也將轉戰縣議員。

鄭運鵬受訪時表示﹐黨主席請3名桃園的立委，多輔選議員，讓議員席次過半，然後擔任中央助選團到新竹、苗栗幫忙輔選，由於桃園市與新竹市選情較為穩定，主席要立委多協助新竹縣、苗栗縣。

據另位與會立委表示，由於桃園市長的選情相較穩定，蔡總統希望桃園的立委也能多協助苗栗、新竹的輔選行程；會中也有討論到政府受假新聞困擾，對於政策推動有負面影響，行政團隊要多加注意。