國民黨嘉興街宿舍賣掉了 台北分署：錢不會全給黨產會

2018-07-03 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



行政執行署台北分署今天舉辦聯合拍賣，將查封的國民黨台北市南京東路、嘉興街2處黨工宿舍進行第2拍，嘉興街宿舍以1526萬元拍定，南京東路宿舍流標，預備進行第3拍；嘉興街宿舍拍出，成為國民黨黨產首度被政府拍成的案例。

行政院黨產會追討國民黨黨產，追徵8點6億元不成，將強制執行案移送行政執行署台北分署執行，另外，有305名黨工主張國民黨積欠薪資共5億多元，向台北地院聲請強制執行國民黨的不動產，法官審理後併案台北分署，這二筆款項加起來約計14億元。

台北分署除查封轄內國民黨的不動產外，另囑託新北、高雄分署查封相關不動產，而台北地院除將黨工聲請的民事執行案併由台北分署處理外，同時委託嘉義、台南、屏東三個地方法院強制執行國民黨的不動產，但都尚未結案。

嘉興街的黨工宿舍被拍出後，無法滿足國民黨被黨產會、數百黨工夾擊追討的14億元，台北分署表示「這筆帳黨產會不會全部取得」，如何處理？優先順序為何？將依法分配

位於嘉興街的黨工宿舍是老式公寓的3樓，權狀登記28坪，上月首拍時流標，依規定以原底價的8成再進行第2拍；拍賣前，台北分署上網公告，訂底價為1520萬元，結果高於底價6萬元拍出，實拍價除以房舍坪數，每坪單價為54萬5000元，與區域行情相差不多。

至於台北分署未拍出的南京東路黨工宿舍，上次流標一次，昨天調降價底價為2656萬元後，雖事先有詢問度，但最終還是流標，台北分署下次會再調降底價上網公告拍賣。