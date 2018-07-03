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原民及環保團體「業法不容立委再拖延」記者會

2018-07-03 11:34聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

原民團體及環保團體今天在立法院外舉行「礦下部落安全還在受威脅 礦業法不容立委再拖延」記者會，要求立院盡速通過礦業法。

原民團體及環保團體今天在立法院外舉行「礦下部落安全還在受威脅 礦業法不容立委再拖...
原民團體及環保團體今天在立法院外舉行「礦下部落安全還在受威脅 礦業法不容立委再拖延」記者會，要求立院盡速通過礦業法。 記者邱德祥／攝影
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