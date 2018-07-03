【重磅快評】大選年解禁社子島 兩河匯流又如何？

2018-07-03 09:58 聯合報 主筆室



社子島位在基隆河與淡水河交會處，一九七○年被劃為滯洪區，禁、限建近半世紀。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 47年，可能是台灣禁建最久的台北市士林社子島，上週內政部都市計畫委員會「有條件」通過該地都市計畫案，不意外的話，明年完成徵收後就能整建成柯文哲市長的「生態社子島」。讓人不解的是，為什麼47年難解的禁建，在大選年突然解禁？內政部的「有條件」是暗示綠燈放行嗎？

內政部的條件其實很空泛，包過重視歷史紋理、做好住戶安置、區段徵收需辦公廳會；這3個條件其實大而化之。僅作對現住戶做好安置一項，現有多為違建的房舍面臨拆遷，再怎麼反迫遷，換來多金地主地主進駐已可預見、這幾年進場囤地，必然有「城鄉新風貌」的大變化。

社子島禁建主因是民國52年葛樂禮颱風水淹大台北，當時石門水庫以每秒1萬立方公尺的巨量洩洪，社子島泡在水裡3天3夜；之後經濟部劃定「台北洪水平原管制區」，社子島就此發展停格。

怎麼適切處理社子島洪氾區？幾十年來討論沒停過，大致都傾向親水、低密度利用。2010前市長郝龍斌有不同想法，「台北曼哈頓」計畫填土1千六百萬噸，墊高後的社子島預計容納3萬2千人，至少是現住人口的3倍；這計畫因衝擊過大，沒有通過。

柯文哲「台北威尼斯」計畫，以及i-voting的「生態社子島」都大減填土數量至不到4百萬噸，但計畫容納人口並未縮減，換言之，現有老舊房舍拆遷後社子島將有高樓全新風貌。

對照同樣因葛樂禮颱風淹大水、淡水河西側五股鄉的洲後村，57年畫為洪水平原管制區後禁建，之後因在二重疏洪道預定地上，更是嚴格執行禁建。洲後村是閩南陳姓家族跨海遷來，凝聚力極強；當年是戒嚴時期，洲後村民竟然為保家園上街抗爭，但村落仍在73年遭拆除。同樣的地理條件，同樣原因遭禁建的社子島，為什麼兩地命運完全不同？

社子島在葛樂禮後以不斷加高堤防來因應大漢溪、基隆河匯流的水文及淤沙變化，規劃中的「生態社子島」甚至進一步要加高堤防至10公尺，這當然不可能親水，就此能在兩河匯流處搶下一塊地嗎？

至於內政部堅持了40多年的低密度、親水利用，為什麼此時撤守？可能的答案大家心照不宣。