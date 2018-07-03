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綠委提第二條高鐵 藍酸：不如設兩個總統刺激小英進步

2018-07-03 06:38聯合報 記者楊德宜╱即時報導

立法委員鍾佳濱昨天提出「第二條高鐵」的可能性，並指可以讓台灣高鐵公司進步（　https://udn.com/news/story/6656/3229620　），國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，兩條高鐵刺激進步？先設兩個總統讓蔡英文進步吧！

洪孟楷說，綠委提出要交通部研究兩條高鐵來相互競爭、以求進步，並拿日本來舉例；這種沒考慮市場規模大小、只一味媚日的作法，實在令人啼笑皆非，如果兩個職務可以刺激進步，那應該多設一個總統職務，讓上任民調直落的蔡英文總統有所刺激、讓她能進步吧！

他指出，日本國土面積是台灣的10倍大，人口則是台灣的5倍多，用國小二年級的數學來看就好，日本能有兩條高鐵不代表台灣有辦法，這是現實；況且如果真有需求，不用立委質詢，早就會有民間公司要求加開，目前只有一條高鐵的原因就是市場飽和，立委發言顯然與現實相差很遠。

「而如果綠委神邏輯能通，那麼最需要刺激的顯然就是民調低落的蔡英文總統」，洪孟楷說，沒有刺激，她就不懂進步，所以一個年改能搞得天怒人怨；一個畢業典禮出席能搞得居民雞飛狗跳；教育部長找不到人、台大校長上不了台，國家荒腔走板，難道不需要來點刺激嗎？

洪孟楷說，原本只能給87分的綠委兩條高鐵的建議，如果先提案變更成兩位總統，他舉雙手贊成！如果不能這樣處理，那就請綠委安靜，「別再生雞蛋沒、放雞屎有」。

圖為台灣高鐵。 圖／台灣高鐵公司提供
圖為台灣高鐵。 圖／台灣高鐵公司提供
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高鐵洪孟楷蔡英文

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