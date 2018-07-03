蔡英文10時頒授梅建華「大綬景星勳章」

2018-07-03 06:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



耗時9年打造的美國在台協會（AIT）新館9月可望對外營運，即將離任的AIT處長梅健華表示，AIT內湖新館即象徵對強韌美台關係的承諾，3年前他來台就任後，一個重要工作目標是盡力讓台灣民眾了解美國很支持台灣。 蔡英文總統今天上午10時將於總統府頒授梅建華「大綬景星勳章」，表彰其促進台美關係的貢獻。

現年52歲的梅健華（Kin Moy）日前接受媒體專訪時表示，2015年來台就任後，設定了幾項優先工作目標，包括確保台灣在2016年政權轉移時期，美台關係仍持續發展；以及盡可能讓更多台灣民眾了解，美國會一直支持台灣，這就是美國在台協會（AIT）在他任內積極透過臉書與台灣民眾互動的原因。