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蔡英文10時頒授梅建華「大綬景星勳章」

2018-07-03 06:11聯合報 記者鄭媁╱即時報導

耗時9年打造的美國在台協會（AIT）新館9月可望對外營運，即將離任的AIT處長梅健華表示，AIT內湖新館即象徵對強韌美台關係的承諾，3年前他來台就任後，一個重要工作目標是盡力讓台灣民眾了解美國很支持台灣。 蔡英文總統今天上午10時將於總統府頒授梅建華「大綬景星勳章」，表彰其促進台美關係的貢獻。

現年52歲的梅健華（Kin Moy）日前接受媒體專訪時表示，2015年來台就任後，設定了幾項優先工作目標，包括確保台灣在2016年政權轉移時期，美台關係仍持續發展；以及盡可能讓更多台灣民眾了解，美國會一直支持台灣，這就是美國在台協會（AIT）在他任內積極透過臉書與台灣民眾互動的原因。

外交部長吳釗燮13日已頒贈「特種外交獎章」，以表彰梅健華駐台期間對促進台美關係的卓著貢獻。吳釗燮細數梅健華任內台美關係的重要成果，包括AIT內湖新館落成、蔡總統出訪友邦多次過境美國並獲高規格禮遇接待、促成美國政府堅定支持我國際參與、我國順利參與美國「全球入境計畫」（Global Entry）、國務院核准美國防廠商參與我潛艦國造案以及台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下的成功合作。

梅建華。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
梅建華。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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梅健華台美關係吳釗燮

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