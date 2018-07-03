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中研院士憂 台灣院士十年後出現斷層

2018-07-03 02:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

第33屆中研院院士會議昨起跑。依規定每屆最高可選出四十名院士，上屆僅選出廿人，偏低人數引發學界憂慮人才斷層。院士會議昨下午召開第一場院士審查會議，工程科學組院士陳力俊會後指出，目前院士選舉只是浮現隱憂，「十年後將會真正面臨斷層問題」。

中研院對院士提名名單保密。據了解，今年各組皆提名十名以上院士候選人，人文組提名十名，生命科學組提名十五名，陳力俊則透露工程科學組提名人選「不比生命科學組少」。上屆院士新增「工程科學組」，鼓勵選出在產業界服務的學者。工程科學組審查會議主持人、院士張懋中透露，今年工程科學組院士候選人不乏在「在工業界具領導地位的人」。

陳力俊不擔心今年選出的工程院士少，但擔心十年以後選不出院士。他舉例，以工程界來說，在歐美名校教書的台灣學者，「五十歲以下的很少」。院士多具在國外名校留學、教書的資歷，他憂心，台灣出國留學的人才大量減少，遑論在國際名校教書；十年後院士將面臨斷層問題。

「台灣高等教育不是沒有進步，而是進步得不夠快，和別國相較『不進則退』。」張懋中說，相較於台灣，許多國家對高等教育的投資「力道遠遠超過台灣」。他指出，香港、澳洲的教授薪水是台灣的兩倍、香港是三、四倍，「台灣如何留得住人才」，又如何培育出好的人才？

張懋中認為，台灣學術力的另一個問題是「創新性不足」，創新力不足影響生產力，生產力不足導致低新，學界和產業界環環相扣，兩者同樣擺脫不了「低薪」困境。他指出，創新不足的關鍵還是落「教育」上，台灣教育習慣提供標準答案，要學生「只學『答』，不學『問』，缺乏創新性思考。」

第33屆中研院院士會議起跑，圖為中研院院長廖俊智報告院務概況。圖/中研院提供
第33屆中研院院士會議起跑，圖為中研院院長廖俊智報告院務概況。圖/中研院提供
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