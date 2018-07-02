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明年基本工資將再調高？ 施俊吉召集研商影響評估

2018-07-02 22:43聯合報 記者林河名╱即時報導

基本工資審議委員會」將在第3季開會，決定明年基本工資。行政院長賴清德今年5月間曾建議調高基本工資時薪，從140元調高為「可能是150元」，引發外界關注。據指出，行政院副院長施俊吉今天晚間召集相關部會研商，評估調高基本工資對產業、物價的可能影響。

據了解，今天會中並未作出結論。但施俊吉召集勞動部、經濟部與國發會等相關部會官員，針對基本工資和「最低工資法」草案廣泛交換意見。

依「勞動基準法」及「基本工資審議辦法」，「基本工資審議委員會」於每年第3季開會討論基本工資，如果會中決議調整，則將結果交由行政院核定公告後實施。現行基本工資為月薪新台幣22,000元、時薪新台幣140元，自2018年1月1日實施。

據指出，「基本工資審議委員會」可能於7、8月間開會，決定明年基本工資是否調高。由於調整基本工資屬於「基本工資審議委員會」的權責，因此，今天會議中，施俊吉僅要求各部會對基本工資漲幅和影響進行評估，例如調漲2%、4%或5%，各將對物價或不同產業造成什麼衝擊或影響。

今年1月間，施俊吉接受廣播專訪曾表示，我國今年基本工資調高到22,000元，調幅4.5%，比今年經濟成長2.2%左右來得高，假設能夠再調高一點，每年調6%，2024年初的基本工資就能超過3萬元。

賴清德5月召開解決低薪問題記者會，建議基本工資時薪140元能再調高，「可能是150元」。上述相關說法，都讓外界預期明年基本工資將再調高，但也可能對產業及物價帶來相對的影響。

「基本工資審議委員會」將在第3季開會，決定明年基本工資。圖／聯合報系資料照
「基本工資審議委員會」將在第3季開會，決定明年基本工資。圖／聯合報系資料照
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基本工資施俊吉賴清德

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